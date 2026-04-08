Opción Fin de Semana: Espectáculos gratuitos de Primavera

Charlotte, NC.- En Opción Fin de Semana hay espectáculos gratuitos de Primavera. En primer lugar, en Charlotte SHOUT!, el festival de 17 días que se celebra en Uptown Charlotte del 3 al 19 de abril de 2026, abunda la música en directo, y gran parte de ella es gratuita.
SHOUT! Showcase pone de relieve los sonidos de Charlotte, presentando a destacados músicos locales y regionales seleccionados para actuar en vivo durante el festival. Se llevará a cabo en First Wark, 301 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026.
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Cada artista aporta una voz y un estilo únicos que capturan la creatividad, la diversidad y la energía de la escena musical de Charlotte.
¡SHOUT! Calendario de presentaciones
Para consultar las actualizaciones del calendario, siga los enlaces que aparecen a continuación.
Viernes, 10 de abril de 2026,
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- 5:00 p.m.: Remonte
- 7:30 p.m.: Banda de Mike Strauss
Sábado, 11 de abril de 2026,
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- 5:30 p.m.: Tomás el incrédulo
- 7:30 p.m.: Buffet y más
Domingo, 12 de abril de 2026,
De 6:00 p.m. a 8:00 p.m.
- Máquina de ranuras
Viernes, 17 de abril de 2026,
De 5:00 p.m. a 9:00 p.m.
- 6:00 p.m.: Banda de Lisa DeNovo
- 7:30 p.m.: Banda Blue Monday
Sábado, 18 de abril de 2026,
De 12:00 p.m. a 9:00 p.m.
- 12:00 pm: Banda de blues contagioso
- 3:00 p.m.: Shane Manier
- 3:30 p.m.: Baile de las Carolinas
- 4:15 p.m.: Desfile de moda callejera
- 5:00 p.m.: Friday Jones Family Band / Rocky & Kenny
- 6:30 p.m.: Swinging Richards
Domingo, 19 de abril de 2026,
De 12:00 p.m. a 8:00 p.m.
- 2:00 p.m.: Roy Daye Jr.
- 3:15 p.m.:O N-Spire
- 4:45 p.m.: Envision
- 4:30 p.m.: septiembre
Súper sábado en ImaginOn
Por otra parte, ImaginOn, ubicado en 300 E. 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, organiza los «Súper Sábados», días llenos de actividades divertidas para niños y sus familias.
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Los Súper Sábados son GRATUITOS y abiertos al público. No se requiere inscripción. Aquí encontrará información sobre el próximo Súper Sábado.
Súper sábado en ImaginOn
Sábado 11 de abril de 2026,
De 10:00 a.m. a 4:00 p.m.
Entrada gratuita.
Este Súper Sábado, la Biblioteca Charlotte Mecklenburg y el Teatro Infantil de Charlotte lo invitan a dejar que la fantasía lo guíe . En una colaboración especial con Charlotte SHOUT!, fusionan la magia de Broadway de Frozen con la fantasía de algunas de tus leyendas de cuentos de hadas favoritas.
Siga el camino de la curiosidad y descubra:
- Cuentacuentos familiares con temática de Frozen en la biblioteca Spangler a las 10:30 a. m.
- El musical de Broadway Frozen de Disney se presenta a las 11:00 a.m. y a las 4:00 p.m. en el Teatro McColl. (Esta función requiere entrada).
- Cenicienta al revés: Funciones gratuitas de la compañía itinerante residente del Children’s Theatre of Charlotte a las 11:00 a.m. y a las 3:00 p.m. en el Wells Fargo Playhouse, cortesía de Charlotte SHOUT!
- Karaoke con marionetas: Cante con los animales del bosque en formato circular a las 12:00 pm..
- Espectáculo de marionetas de Alicia en el País de las Maravillas a las 2:00 p.m. en la Biblioteca Spangler.
- Pintura facial de princesa, tatuajes de purpurina y un encuentro con princesas en varios espacios del edificio de 12:00 p.m. a 2:00 p.m. horas, hasta agotar existencias.
- ¡Complete su aventura con un refrescante helado del camión de Kona Ice! De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.