Opción Fin de Semana: Espectáculos gratuitos de Primavera

Charlotte, NC.- En Opción Fin de Semana hay espectáculos gratuitos de Primavera. En primer lugar, en Charlotte SHOUT!, el festival de 17 días que se celebra en Uptown Charlotte del 3 al 19 de abril de 2026, abunda la música en directo, y gran parte de ella es gratuita.

SHOUT! Showcase pone de relieve los sonidos de Charlotte, presentando a destacados músicos locales y regionales seleccionados para actuar en vivo durante el festival. Se llevará a cabo en First Wark, 301 E 7th Street, Charlotte, Carolina del Norte, del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026.

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Cada artista aporta una voz y un estilo únicos que capturan la creatividad, la diversidad y la energía de la escena musical de Charlotte.