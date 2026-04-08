Mullin anuncia 103 millones de dólares para la recuperación en NC

Charlotte, NC.- El Secretario de Seguridad Nacional (DHS), Markwayne Mullin, visitó el oeste de Carolina del Norte para supervisar los avances en las zonas afectadas por los huracanes Helene y Florence.

En un comunicado, se conoció que durante su recorrido por localidades como Lake Lure y Chimney Rock, Mullin se reunió con líderes locales y residentes para evaluar de primera mano los daños que aún persisten y coordinar la entrega de suministros críticos a través de FEMA.

En este sentido destacaron que como parte del compromiso federal, el presidente Donald J. Trump y el secretario Mullin anunciaron una asignación adicional de 103 millones de dólares para las labores de reconstrucción del estado.

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Detallaron que estos fondos se suman a un esfuerzo histórico de FEMA que ya ha proporcionado más de 5,400 millones de dólares en asistencia total y más de 564 millones de dólares en subvenciones directas a las familias damnificadas.

Yesterday, @SecMullinDHS was in Western North Carolina with state and local leadership to highlight disaster relief achievements following Hurricane Helene and Hurricane Florence. In total, @fema has provided more than $5.4 billion to North Carolina for recovery efforts.



DHS… pic.twitter.com/tQJ6OoLf0D — Homeland Security (@DHSgov) April 8, 2026

Aprobados otros recursos

Por otro lado, señalaron que dentro de las nuevas medidas, se destinaron 26 millones de dólares específicos para mitigar riesgos de inundación en los condados Henderson, Polk y Yancey.

Explicaron que este programa permitirá al gobierno comprar 75 propiedades residenciales con daños severos, ofreciendo una salida económica y segura a propietarios que han perdido sus hogares debido a los desastres climáticos recurrentes en la región de los Apalaches.

Today, I had the opportunity to meet the fearless State and Local leaders of western North Carolina who are rebuilding their communities after the devastation of Hurricane Helene. I saw first hand hurricane damage still present and will be making sure @FEMA relief continues to… pic.twitter.com/zHbqwva3uM — Secretary Markwayne Mullin (@SecMullinDHS) April 7, 2026

Mullin elogió la valentía de los equipos de respuesta y de los líderes estatales, como el Senador Ted Budd, por su incansable trabajo en la reconstrucción de las comunidades.

En este sentido, el Secretario reafirmó que la administración continuará asegurando que el alivio de FEMA llegue de manera eficiente a cada estadounidense afectado, cumpliendo con la misión de proteger y reconstruir el corazón de la nación.

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