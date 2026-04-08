Los mejores porches, patios y terrazas de Charlotte

Charlotte, NC.- Tanto si busca una velada romántica bajo las estrellas, un lugar animado para degustar una selección de cervezas artesanales o una mesa repleta de platos exquisitos, en Charlotte encontrará una gran variedad de restaurantes fabulosos con excelentes terrazas al aire libre.

Y si quiere mejorar su experiencia gastronómica, no se pierdas los populares bares y restaurantes en azoteas de Charlotte.

Ubicación: Dilworth

Cuando una casa grande y señorial se remodela para convertirla en restaurante, es fácil sentirse como en casa. 300 East lleva 30 años sirviendo alta cocina estadounidense. Disfrute de un postre en el porche con columnas blancas que rodea el restaurante.

Ubicación: Ciudad Universitaria

Siéntese en Boardwalk Billy’s, en The Shoppes at University Place, con vistas al lago. Además de las vistas al lago, este restaurante ofrece mariscos hervidos, ostras frescas, mariscos fritos, patas de cangrejo y mucho más para el almuerzo y la cena.

Ubicación: Elizabeth

Una casa de ladrillo de 1918 se ha convertido en uno de los lugares favoritos de Charlotte para disfrutar de la cocina al estilo de Nueva Orleans. La terraza del segundo piso de The Cajun Queen atrae a los transeúntes hambrientos con el aroma a ajo y la suave música de jazz. El restaurante ofrece música en vivo todas las noches y cuenta con mesas al aire libre tanto en la planta baja como en la planta superior.

Ubicación: Camp North End

En Camp North End abundan los espacios al aire libre. Compra algo de comer en uno de los puestos de comida del distrito de Keswick y disfrútalo en una mesa de picnic cercana. O bien, dirígete al Boileryard para disfrutar de música en vivo y una bebida fría en la cafetería o en la caravana de Black Moth Bars .

Ubicación: South End

Situado junto al Rail Trail, Canopy Cocktails & Garden cuenta con tres bares, cada uno con su propio ambiente. Pide en uno de los bares interiores o disfruta de una bebida en el bar exterior, que está completamente surtido. Relájate con un cóctel artesanal en un sofá elegante y cómodo en la amplia terraza de Canopy.

Ubicación: Elizabeth

Las amplias terrazas y patios de Caswell Station son perfectos para ver un partido, charlar con compañeros de trabajo o disfrutar de una noche con amigos. Las velas de sombra cubren la terraza, y un cóctel en la mano te refrescará en los días calurosos.

Video: Restricción de fogatas al aire libre