ICE captura a un indocumentado tras persecución policial en Baltimore

Baltimore.- El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) anunció que oficiales en Baltimore, lograron la detención de un migrante hondureño con orden de deportación, quien intentó evadir el arresto.

En un comunicado, indicaron que el detenido identificado como Ever Omar Alvarenga-Rios, quien durante la operación, provocó un choque múltiple al conducir de forma imprudente por las calles de la ciudad y posteriormente intentó huir a pie, resultando en lesiones tanto para él como para dos agentes federales.

Señalaron que Alvarenga-Rios había ingresado ilegalmente a los Estados Unidos en 2014 bajo la administración Obama y, a pesar de tener una orden de expulsión desde 2018, optó por permanecer en el país infringiendo la ley.

Al respecto, el director de la oficina de campo de ICE en Baltimore, Vernon Liggins, enfatizó que la obstrucción de la justicia es un delito federal y que sus oficiales actuaron con el profesionalismo necesario para contener la situación.

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Siguen las agresiones contra agentes federales

De la misma manera, la agencia denunció un alarmante incremento del 1.300% en las agresiones contra sus agentes y un aumento del 8.000% en las amenazas de muerte.

Liggins atribuyó este clima de violencia a la retórica de ciertos políticos que promueven leyes «santuario» y ofrecen tutoriales para evadir la ley, mencionando específicamente las acciones de funcionarios en Maryland, Nueva York y California que interfieren con las labores de seguridad.

En este sentido, ICE hizo un llamado urgente a los líderes políticos y a los medios de comunicación para «bajar la temperatura» y detener el fomento de la resistencia contra las fuerzas del orden.

Por último, la agencia reafirmó que, a pesar de las presiones políticas, continuará priorizando la seguridad pública y cumpliendo con su misión de arrestar y remover a individuos que representen un peligro para las comunidades estadounidenses.

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