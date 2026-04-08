ICE alerta por aumento de mercancía falsa ante la Copa del Mundo

Washington.- La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI) del ICE emitió una advertencia pública dirigida a los aficionados al fútbol de cara a la próxima Copa del Mundo de la FIFA.

En un comunicado, las autoridades alertaron sobre el incremento de redes criminales que buscan estafar a los fanáticos mediante la venta de boletos, jerseys y artículos conmemorativos falsificados.

Al respecto, el Director Adjunto del ICE, Charles Wall, señaló que estos «actores malintencionados» utilizan el entusiasmo global para vender productos de baja calidad que afectan la economía legal.

Detallaron que durante el último año, las operaciones conjuntas entre el ICE, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) y agencias locales resultaron en la incautación de más de 276.000 artículos deportivos fraudulentos.

Indicaron que estas mercancías, valoradas en más de 33 millones de dólares, fueron detectadas en mercados en línea, plataformas de comercio electrónico y puntos de venta minoristas. El gobierno federal ha intensificado la vigilancia en envíos internacionales para desmantelar estas rutas de comercio ilícito antes del inicio del torneo.

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Reactivan la campaña “True Fans Keep It Real”

Por otro lado, señalaron que como parte de la estrategia preventiva, el ICE ha reactivado la campaña de concienciación pública “True Fans Keep It Real” (Los verdaderos fans compran lo original).

Precisaron que el objetivo es educar a los consumidores sobre los riesgos asociados con la compra de productos falsos, que a menudo financian otras actividades delictivas.

En este sentido, las autoridades recomiendan desconfiar de precios excesivamente bajos, costuras deficientes en las prendas y sitios web que no ofrezcan garantías de devolución o seguridad en el pago.

Por último, el ICE instó a los ciudadanos a verificar sus estados de cuenta bancarios tras realizar compras de artículos deportivos y reportar cualquier discrepancia de inmediato.

La agencia reafirmó que la protección de la propiedad intelectual y de los consumidores es una prioridad de seguridad nacional, asegurando que se tomarán medidas enérgicas contra aquellos que intenten socavar la integridad del evento deportivo más grande del mundo para beneficio personal.

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