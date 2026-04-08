Hegseth: Irán suplicó por el alto al fuego tras una victoria militar decisiva

Washington.- El Secretario de Guerra, Pete Hegseth, ofreció detalles el miércoles 8 de abril sobre el estado de la «Operación Epic Fury», afirmando de manera tajante que Estados Unidos ha logrado una victoria militar histórica.
En rueda de prensa, Hegseth aseguró que el régimen iraní «suplicó» por el cese al fuego de dos semanas tras ver diezmada su infraestructura estratégica.
«La Operación Epic Fury ha sido un éxito abrumador que ha dejado a las fuerzas militares de Irán inoperativas por años», declaró el Secretario, subrayando que la presión ejercida por la administración Trump fue el factor determinante para este desenlace.
.@SecWar: "It's always been non-negotiable that they won't have nuclear capabilities… We know exactly what they have, and they know that… What the new Iranian regime knows is they'll never have a nuclear weapon or the capability to get a path to one." pic.twitter.com/vJRFGp4LsU
De la misma manera, Hegseth reveló que solo en la noche del martes 7 de abril las fuerzas estadounidenses ejecutaron 800 ataques de precisión, centrados en borrar del mapa la base industrial de defensa de Irán.
«Sus fábricas han sido arrasadas», afirmó, detallando que el objetivo de desmantelar la capacidad de producción de misiles y drones se ha cumplido con creces.
Destacó el poder de Trump en Irán
Por otro lado, el secretario enfatizó que, aunque el presidente Trump tenía el poder de «paralizar toda la economía iraní en minutos», optó por la misericordia al aceptar el cese al fuego, una vez que el nuevo liderazgo en Teherán comprendió que la capitulación era su única salida frente a una destrucción total.
.@SecWar: "We're going to make sure Iran complies with this ceasefire, and then ultimately comes to the table and makes a deal. We'll stay put, stay ready, stay vigilant…our troops are prepared to defend, prepared to go on offense, prepared to restart at a moment's notice…" pic.twitter.com/yrF8JyZCGy
Asimismo, el jefe del Departamento de Guerra también envió un ultimátum directo sobre el arsenal nuclear: Irán debe entregar todo su uranio enriquecido o Estados Unidos procederá a «extraerlo» por la fuerza. Hegseth confirmó que el Estrecho de Ormuz ha sido reabierto bajo supervisión, garantizando el flujo inmediato del comercio global.
«Ellos saben exactamente de lo que somos capaces; teníamos los objetivos fijados y listos para actuar (locked and loaded) contra su infraestructura crítica, puentes y plantas eléctricas, si no accedían al acuerdo», añadió, reforzando la narrativa de «máxima presión» que caracteriza a la administración.
.@SecWar: "To the warriors of Epic Fury, I say well done. You’re the backbone of our country. Your skill, your bravery, and sheer guts, and grit showed the world what America is all about… To the families of our fallen, your sacrifice was in service of a historic cause, and we… pic.twitter.com/2o3Zutwy3o
Por último, Hegseth observó un cambio radical en la interacción con el «nuevo régimen iraní», sugiriendo que las figuras actuales son más conscientes de las consecuencias de desafiar a Washington. Sin embargo, advirtió que la vigilancia satelital y militar será implacable durante los próximos 14 días.
«Esta pausa es una ventana para la diplomacia, pero nuestra postura sigue siendo de fuerza absoluta; no permitiremos que Teherán use este tiempo para rearmarse o dilatar el desmantelamiento de sus capacidades nucleares», concluyó.
