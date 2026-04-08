Columbia, SC.- La Fiscalía General de Carolina del Sur alerta al público y a las fuerzas del orden sobre la aparición de un nuevo y peligroso opioide sintético, conocido como ciclorfina, identificado recientemente en Carolina del Sur.

Los opioides sintéticos como este suelen fabricarse en el extranjero, incluso en China, y los cárteles de la droga los introducen ilegalmente en Estados Unidos. Están diseñados para ser más potentes, más adictivos y más difíciles de detectar. En muchos casos, se mezclan con otras sustancias sin que el usuario lo sepa, convirtiendo cualquier consumo en un riesgo potencialmente mortal.

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El fiscal general Alan Wilson emitió la siguiente declaración:

«Esto es veneno, simple y llanamente. Estamos viendo cómo adversarios extranjeros y cárteles de la droga colaboran para inundar nuestras comunidades con estas sustancias letales. No les importa a quién matan. Su objetivo es el lucro, y el precio son vidas estadounidenses. Los padres deben comprender la gravedad de la situación y hablar con sus hijos ahora mismo, porque un solo error, una sola exposición, puede ser fatal. Utilizaremos todos los recursos a nuestro alcance para detener esto y proteger a las familias de Carolina del Sur».

Además dijo «La ciclorfina representa una grave amenaza para la seguridad pública. Incluso cantidades mínimas pueden provocar sobredosis o la muerte, y su composición química cambiante dificulta su identificación mediante los métodos de detección tradicionales».

La Fiscalía General insta a todos los habitantes de Carolina del Sur a tomar precauciones inmediatas:

Evite cualquier sustancia desconocida o ilícita.

Padres: hablen con sus hijos sobre los peligros de las drogas sintéticas y la realidad de que una sola exposición podría ser fatal.

Denuncie cualquier actividad sospechosa a las autoridades policiales locales.

Busque ayuda de inmediato si usted o alguien que conoce está luchando contra el abuso de sustancias.

Las fuerzas del orden y los servicios de emergencia deben extremar las precauciones, ya que incluso una exposición accidental puede conllevar riesgos graves.

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Además destacó que la Fiscalía General seguirá colaborando con socios estatales, locales y federales para combatir el flujo de estas drogas, exigir responsabilidades a los traficantes y mantener este veneno fuera de las comunidades.

Finalmente, dijo que «la seguridad pública sigue siendo nuestra máxima prioridad».

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