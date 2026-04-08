FBI Charlotte alerta por aumento histórico del cibercrimen

El documento, elaborado por el Internet Crime Complaint Center (IC3), registró 1.008.597 denuncias en 2025, lo que representa un incremento respecto al año anterior. Cerca del 45% de los casos involucran fraudes o estafas cibernéticas, responsables del 85% del total de pérdidas reportadas. Entre las modalidades más frecuentes figuran el phishing, la extorsión y las estafas de inversión.

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Las autoridades destacan el impacto de estos delitos en la población mayor. Los ciudadanos de más de 60 años reportaron pérdidas por aproximadamente 7.700 millones de dólares, lo que refleja un aumento significativo frente a 2024. Este grupo se mantiene como uno de los más vulnerables ante esquemas fraudulentos que combinan manipulación emocional y presión psicológica.

El informe identifica al fraude de inversión como el principal motor de pérdidas económicas, con cerca del 49% del total. Las estafas relacionadas con criptomonedas encabezan la lista, con más de 181.000 denuncias que superan los 11.000 millones de dólares. En respuesta a esta tendencia, el FBI implementó la Operación Level Up, una iniciativa orientada a detectar y advertir a posibles víctimas. Desde su lanzamiento, el programa ha notificado a más de 8.000 personas y ha contribuido a reducir pérdidas por más de 500 millones de dólares.

La irrupción de la inteligencia artificial también marca un punto de inflexión. Por primera vez, el informe incorpora una sección dedicada a este fenómeno, con más de 22.000 denuncias y pérdidas cercanas a los 893 millones de dólares. Los estafadores emplean herramientas avanzadas como clonación de voz, creación de perfiles falsos y generación de contenido audiovisual convincente para engañar a las víctimas.

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Ante este panorama, el FBI insta a la población a adoptar una actitud preventiva. La recomendación principal consiste en detenerse antes de responder a ofertas no solicitadas y evaluar posibles señales de alerta. Las autoridades sugieren documentar toda interacción sospechosa y reportarla de inmediato a través de la plataforma oficial del IC3 o mediante las oficinas locales.

El organismo recibe cerca de 3.000 denuncias diarias, lo que confirma la magnitud del problema. La evolución del cibercrimen exige mayor conciencia digital y una respuesta coordinada entre instituciones y ciudadanos para mitigar sus efectos.

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