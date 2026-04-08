EE.UU. logra la liberación de la periodista Shelly Kittleson en Irak

Washington.- El Secretario de Estado, Marco Rubio, anunció oficialmente la liberación de la periodista estadounidense Shelly Kittleson, quien había sido secuestrada recientemente por la organización terrorista Kata’ib Hizballah en las cercanías de Bagdad, Irak.

Rubio en sus redes sociales, expresó el profundo alivio del gobierno tras asegurar la libertad de la ciudadana. Además, confirmó que actualmente se están coordinando todos los esfuerzos logísticos para garantizar su salida segura del territorio iraquí y su pronto reencuentro con sus familiares.

De la misma manera, extendió un agradecimiento especial al FBI, al Departamento de Guerra y al personal de diversas agencias estadounidenses por su labor operativa.

I am pleased to announce the release of American journalist Shelly Kittleson, who was recently kidnapped by members of the foreign terrorist organization Kata’ib Hizballah near Baghdad, Iraq.



The U.S. Department of State extends its appreciation to the Federal Bureau of… — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) April 8, 2026

Destacó la colaboración de socios internacionales

Por otro lado, Rubio destacó la colaboración fundamental del Consejo Judicial Supremo de Irak y de los socios locales, cuya asistencia fue clave para resolver la situación de forma exitosa.

Ver más: La Casa Blanca descarta uso de armas nucleares tras ultimátum a Irán

El secretario de Estado, enfatizó que esta resolución es un reflejo directo del compromiso inquebrantable de la administración Trump con la seguridad de los ciudadanos estadounidenses, sin importar su ubicación geográfica.

«Bajo el mandato del presidente Trump, no se tolerará la detención injusta ni el secuestro de nacionales de los EE.UU.», sentenció Rubio, reafirmando que la protección de sus ciudadanos es la prioridad absoluta de la política exterior actual.

Por último, Rubio advirtió que el gobierno de los Estados Unidos continuará utilizando todas las herramientas a su disposición, tanto diplomáticas como de inteligencia, para traer a los estadounidenses de vuelta a casa.

Video: Aumenta la presencia de Homeless en Charlotte