Kannapolis, NC.- El Departamento de Policía de Kannapolis recibió nuevamente la acreditación nacional. Esta es la novena vez consecutiva que la agencia obtiene este reconocimiento. El departamento ha mantenido su estatus acreditado desde el año 2000.

El Jefe de Policía de Kannapolis, Terry Spry, el Subjefe de Policía, Chris Hill, y Taylor Sloop, Gerente de Acreditación, recibieron el premio en la Conferencia de la Comisión de Acreditación para Agencias de Aplicación de la Ley (CALEA).

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“Es un honor para nuestro departamento obtener nuevamente esta acreditación nacional. Espero que todos nuestros ciudadanos se sientan tranquilos al saber que nuestro personal se esfuerza por alcanzar la excelencia profesional y rinde cuentas conforme a estos estándares profesionales de aplicación de la ley”, comentó el jefe de policía de Kannapolis, Terry Spry. “Se requiere mucho trabajo y esfuerzo de todos en nuestro departamento para lograr esta acreditación. Estoy orgulloso de nuestro equipo por mantener los altos estándares que debemos cumplir para obtener este reconocimiento”.

Además hay que destacar que la acreditación policial es un proceso voluntario. Al participar, un departamento de policía invita a una revisión externa independiente para garantizar que sus políticas, procedimientos y capacitación se mantengan actualizados. Esto asegura que el departamento siga las mejores prácticas en materia de aplicación de la ley y brinde servicios excepcionales a sus residentes, empresas y visitantes.

Cada organismo policial que busca la acreditación recibe 461 estándares individuales que abarcan todas las facetas de la gestión, las operaciones y las funciones de apoyo policial. Los organismos acreditados deben cumplir con todos los estándares obligatorios aplicables y al menos el 80 % de los estándares no obligatorios.

Se determinó que el Departamento de Policía de Kannapolis cumplía con todos los estándares obligatorios y con el 98.21 % de los estándares no obligatorios.

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CALEA realizó una evaluación en diciembre de 2025, durante la cual un evaluador de CALEA pasó varios días en el Departamento de Policía de Kannapolis revisando archivos, interactuando con los empleados y hablando con los ciudadanos.

Finalmente, la acreditación fortalece la rendición de cuentas de un organismo, tanto dentro del propio organismo como ante la comunidad, a través de un conjunto de estándares que define claramente la autoridad, el desempeño y las responsabilidades.

Además, la acreditación también puede ayudar a limitar la responsabilidad y la exposición al riesgo de una agencia, ya que demuestra el cumplimiento de los estándares internacionales reconocidos para las fuerzas del orden, verificados por un equipo de asesores externos independientes capacitados por CALEA.

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