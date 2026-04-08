Bukele desafía a Petro: Propone trasladar a los presos a Colombia

San Salvador.- El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció una propuesta formal al mandatario colombiano Gustavo Petro para trasladar al 100% de la población carcelaria salvadoreña a territorio colombiano.

La oferta surge tras las constantes críticas de Petro, quien calificó los centros de confinamiento de El Salvador como «campos de concentración».

En este sentido, a través de sus redes socialesBukele instó al líder colombiano a demostrar su política de «amor y vida» recibiendo a todos los detenidos, incluyendo a los denominados presos políticos.

Señor presidente @petrogustavo, Hace algún tiempo planteé una propuesta similar a Hillary Clinton, tras sus críticas sobre el sistema penitenciario en mi país. Hasta hoy, sigo a la espera de una respuesta. Permítame entonces extenderle la misma invitación, con el mayor respeto.… https://t.co/F1ks9GKiMH — Nayib Bukele (@nayibbukele) April 7, 2026

En su mensaje, Bukele subrayó que la oferta no admite términos medios: «Deben ser todos», sentenció, argumentando que si se tratara de violaciones a la dignidad humana, no se debería permitir que un solo detenido permanezca en dichas condiciones.

De la misma manera, el mandatario salvadoreño presentó esta invitación como una oportunidad histórica para que Petro consolide su legado como «libertador» de aquellos que, según la visión de Bogotá, se encuentran en el abismo de la exclusión.

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Petro criticó sistema penitenciario en El Salvador

Por su parte, el presidente Gustavo Petro calificó el sistema penitenciario salvadoreño como un «crimen contra la humanidad», alegando que un alto porcentaje de los detenidos son jóvenes inocentes arrestados únicamente por su apariencia o tatuajes.

Tener un 36% de personas presas inocentes, es un crímen contra la humanidad, se trata de campos de concentración de población civil, gente apresada porque tiene un tatuaje o es jóven, así no se disminuye una tasa de homicidios porque estás matando en vida a miles de jóvenes… https://t.co/LnJmjodUsq — Gustavo Petro (@petrogustavo) April 6, 2026

Petro comparó estas tácticas con las ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el pasado en Colombia y defendió que la reducción de homicidios se logra mediante la pacificación urbana y la inversión social, no a través del «terrorismo de Estado».

Esta confrontación diplomática resalta la brecha ideológica en América Latina sobre el manejo de la seguridad y el crimen organizado.

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