Anuncian la primera sentencia en EE.UU. bajo la Ley «Take It Down»

Washington.- El Departamento de Justicia de Estados Unidos, anunció que un ciudadano identificado como James Strahler II se convirtió en la primera persona en los Estados Unidos en ser condenada bajo la «Ley Take It Down», una legislación de 2025 que prohíbe la publicación no consensuada de imágenes íntimas generadas por IA.

En un comunicado indicaron que Strahler se declaró culpable en Columbus, Ohio, por cargos de ciberacoso y producción de material obsceno de abuso infantil, tras una campaña de acoso digital que aterrorizó a múltiples víctimas.

La investigación reveló que el acusado utilizaba más de 120 plataformas y modelos de IA para crear «digital forgeries» o falsificaciones digitales íntimas de mujeres y niños de su comunidad.

Acotaron que Strahler enviaba estos videos y fotos manipulados a los compañeros de trabajo de las víctimas y a sus familiares, acompañando el contenido con amenazas de violencia física y grabaciones de audio explícitas, en un caso que la fiscalía describió como «aberrante».

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Melania Trump celebró la condena

Tras la condena, la Primera Dama, Melania Trump, celebró la condena a través de sus redes sociales, destacando que este es un paso vital para proteger a los ciudadanos de la extorsión en la era digital.

TAKE IT DOWN ACT: FIRST CONVICTION Today marks the first conviction under the Take It Down Act – protecting victims from non-consensual AI-generated sexually explicit images, cyberstalking, and threats of violence. Thank you U.S. Attorney Dominick S. Gerace II for protecting… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 7, 2026

Asimismo, el Fiscal Federal Dominick S. Gerace II subrayó que no se tolerará el uso de tecnología sintética para intimidar a otros, y que el gobierno utilizará todo el peso de la ley para procesar a quienes violen la privacidad de los estadounidenses.

Por último, el gobierno de Trump enfatizó que con la sentencia de Strahler, se envía un mensaje contundente a los ciberdelincuentes: la creación y difusión de contenido íntimo falso sin consentimiento tiene consecuencias penales graves, garantizando un entorno digital más seguro y justo para todas las familias del país.

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