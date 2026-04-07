Trump firma orden ejecutiva para «salvar» el deporte universitario en EE.UU.

Washington.- El presidente de los Estados Unidos Donald Trump firmó una Orden Ejecutiva urgente para estabilizar el deporte universitario. La medida busca proteger a más de 500.000 estudiantes-atletas y asegurar una industria que genera cerca de $4.000 millones en becas anuales.

En un comunicado de la Casa Blanca, señalan que según el mandatario, esta intervención federal es vital para preservar una institución esencial que alimenta el dominio olímpico estadounidense y sostiene las economías locales de cientos de ciudades universitarias.

Detallaron que la orden establece reglas claras y nacionales sobre elegibilidad, transferencias y compensación (NIL), frenando la incertidumbre generada por las regulaciones estatales contradictorias.

En este sentido, indicaron que entre los puntos clave destacan el límite de cinco años de elegibilidad total y la restricción de una sola transferencia «libre» sin tener que esperar un año fuera de las canchas, eliminando el fenómeno de los «estudiantes de séptimo año».

Acotaron que el decreto también prohíbe que atletas que ya han debutado profesionalmente regresen a competir en el ámbito universitario, buscando restaurar el equilibrio competitivo y la equidad en los programas deportivos.

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Destacan líderes de la industria

Por otro lado, destacaron que líderes de la industria, desde el presidente de la NCAA, Charlie Baker, hasta leyendas del entrenamiento como Nick Saban, han respaldado la acción calificándola de un paso necesario hacia la sostenibilidad.

Saban agradeció al presidente por «restaurar la estabilidad» en un entorno que se había vuelto ingobernable, mientras que comisionados de conferencias como la SEC y el Big Ten instaron al Congreso a codificar estas reformas mediante la Ley SCORE.

Por último la Casa Blanca destacó que gobernadores como Ron DeSantis y Brian Kemp, junto con senadores como Ted Cruz y Tommy Tuberville, celebraron la iniciativa como una defensa de los valores del mérito y la rendición de cuentas.

Tuberville, quien recientemente presentó la Ley del Estudiante Atleta, señaló que la orden ejecutiva sienta las bases para una legislación bipartidista permanente que evite la «ruina» del sistema actual.

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