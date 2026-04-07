Trump anuncia un «cambio de régimen total» en Irán

Washington.- En una declaración de extrema urgencia emitida el martes 7 de abril, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump advirtió sobre un desenlace inminente y definitivo para el actual orden en Irán.

En sus redes sociales, el primer mandatario afirmó que «una civilización entera morirá esta noche para no volver jamás», señalando que, aunque es un escenario que preferiría evitar, es la consecuencia probable de las tensiones actuales.

Según Trump, este momento marcará un hito sin precedentes en la «larga y compleja historia del mundo».

𝐃𝐨𝐧𝐚𝐥𝐝 𝐉. 𝐓𝐫𝐮𝐦𝐩 𝐓𝐫𝐮𝐭𝐡 𝐒𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥 𝐏𝐨𝐬𝐭 𝟎𝟖:𝟎𝟔 𝐀𝐌 𝐄𝐒𝐓 𝟎𝟒.𝟎𝟕.𝟐𝟔 pic.twitter.com/ntXcaNXpg4 — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) April 7, 2026

Calificó como un “cambio de régimen completo”

De la misma manera, Trump anunció lo que calificó como un «cambio de régimen completo y total», asegurando que el control del país pasará a manos de «mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas».

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Además, sugirió que este relevo en el liderazgo abre la puerta a un acontecimiento «revolucionariamente maravilloso», aunque mantuvo un halo de incertidumbre sobre el resultado final de las próximas horas.

De la misma manera, fue especialmente dura con el pasado de Teherán, sentenciando que «47 años de extorsión, corrupción y muerte finalmente terminarán».

El comunicado culminó con un gesto directo hacia la población civil, cerrando con la frase: «¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!». Al mismo tiempo describió como «uno de los momentos más importantes» de la historia moderna.

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