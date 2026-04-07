Charlotte, NC.- El Torneo de Golf Memorial organizado por la Fundación de la Logia n.º 9 de la Orden Fraternal de la Policía de Charlotte-Mecklenburg generó alta demanda y ya alcanzó su capacidad máxima de participación. La organización, registrada como entidad sin fines de lucro bajo el estatus 501(c)(3), confirmó que las inscripciones de equipos se agotaron y habilitó una lista de espera para interesados.

El evento se realizará el lunes 20 de abril de 2026, con inicio programado a las 8:30 de la mañana, en las instalaciones del Club de Campo Palisades, ubicado en 13704 Grand Palisades Parkway, en Charlotte, Carolina del Norte. Este torneo memorial se posiciona como una actividad clave dentro del calendario anual de la fundación, tanto por su carácter conmemorativo como por su enfoque comunitario.

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La cuota de inscripción por equipo se estableció en $600, un monto que cubre la participación en la jornada deportiva y contribuye a los programas impulsados por la organización. La rápida ocupación de los cupos refleja el interés sostenido en iniciativas que combinan deporte, solidaridad y respaldo a causas vinculadas al bienestar de la comunidad y de los cuerpos policiales.

La Fundación de la Logia n.º 9 desarrolla este tipo de eventos con el objetivo de recaudar fondos para proyectos sociales, asistencia a miembros activos y retirados, así como apoyo a sus familias. Además, estas actividades fomentan la integración entre distintos sectores de la comunidad local, incluyendo empresas, ciudadanos y representantes institucionales.

Ante la alta demanda, los organizadores recomendaron a los interesados inscribirse en la lista de espera para optar por posibles vacantes en caso de cancelaciones. Este mecanismo permite mantener el interés activo y garantizar la participación de equipos adicionales si se liberan espacios antes de la fecha del torneo.

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El Torneo Memorial de Golf también funciona como un espacio de reconocimiento, donde la comunidad rinde homenaje a miembros de las fuerzas del orden y fortalece vínculos a través de una actividad recreativa. La elección del Club de Campo Palisades responde a su infraestructura y capacidad para albergar eventos de gran convocatoria.

Con el cupo completo, la organización se enfoca ahora en la logística del evento, asegurando el cumplimiento del cronograma y la calidad de la experiencia para los participantes. La jornada promete combinar deporte, memoria y compromiso social en un entorno diseñado para la interacción y el apoyo comunitario.

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