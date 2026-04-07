Charlotte, NC.- Se invita a los estudiantes y sus familias a la 6ª Feria Anual de Habilidades y Oficios «Mamá, no quiero ir a la universidad».

Esta exposición es gratuita y tendrá lugar el sábado 18 de abril de 2026, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en el Centro Recreativo Sugar Creek, ubicado en 943 W Sugar Creek Road, Charlotte, Carolina del Norte. Se pide confirmar asistencia a través de su página web.

Las familias pueden informarse sobre vías alternativas para alcanzar el éxito, haciendo hincapié en el valor de los colegios comunitarios locales, los programas de grado asociado y la educación orientada a la carrera profesional.

Las familias pueden aprender sobre:

Oficios especializados y carreras técnicas

Programas de estudios en colegios comunitarios y títulos de asociado

Aprendizaje, formación remunerada y formación práctica en el puesto de trabajo.

Sábado, 18 de abril de 2026

Por qué la última vuelta es importante

Durante seis años, este movimiento ha ampliado el acceso a habilidades, oficios y trayectorias profesionales más allá de la ruta universitaria tradicional. En ese proceso, ha contribuido a instalar una conversación relevante: la universidad no constituye la única vía hacia el éxito.

La etapa final representa un momento de intención estratégica. El equipo organizador busca cerrar el ciclo de la exposición anual y, al mismo tiempo, preparar la entrega de un plan maestro que permita la continuidad, expansión y replicabilidad del proyecto más allá de un solo evento u organización.

La última vuelta

La iniciativa entra en su fase decisiva. En este punto, los esfuerzos no se limitan a la ejecución de actividades, sino que se enfocan en la construcción de un legado estructurado. La organización no solo transfiere responsabilidades, sino que presenta un modelo consolidado: un marco probado, diseñado para sostener el éxito a largo plazo, garantizar la rendición de cuentas y generar impacto en la comunidad.

Desde su concepción, el proyecto ha tenido una visión de permanencia. Nunca se planteó como una acción temporal, sino como una plataforma con potencial de crecimiento sostenido. En ese contexto, retoman una idea del fallecido artista Nipsey Hussle, quien describía iniciativas de este tipo como “demasiado grandes para fracasar”.

¿Qué sigue?

La sexta y última Exposición Anual de Habilidades y Oficios marca un punto de inflexión. Funciona tanto como una celebración de los logros alcanzados como una transición hacia una nueva etapa del proyecto.

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La organización informará progresivamente los detalles del evento, las alianzas estratégicas y el proceso de inscripción, igual puede revisar su página web para más información. Este enfoque por fases busca garantizar una comunicación clara y ordenada en el tramo final.

Asimismo, el equipo invita a la comunidad a integrarse en la Lista de Legado, un canal diseñado para mantener informados a los interesados mientras se concreta la culminación del ciclo y se formaliza la entrega del plan maestro.

Video: Facilitando la universidad: CFNC