Niña de 3 años abusada en Texas mientras su padre era retenido por ICE

Texas.- Familiares de una niña de tres años denunciaron que fue presuntamente abusada sexualmente en un hogar de acogida en Harlingen, Texas.

Así lo dieron a conocer varios medios de comunicación que indicaron que la menor fue separada de su madre al cruzar la frontera y enviada a la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR), mientras su padre fue detenido por ICE, enfrentando retrasos de cinco meses para su reunificación.

Según la demanda presentada por la abogada Lauren Fisher Flores, el abuso ocurrió en múltiples ocasiones y las autoridades inicialmente intentaron minimizar el hecho calificándolo como un «accidente» antes de que un examen forense confirmara las lesiones.

Denuncian abuso sexual "tan horrible" a una niña migrante que "ni el Gobierno" se lo dijo al padre.https://t.co/8I1QtAlY5F — Noticias Telemundo (@TelemundoNews) April 6, 2026

Demócratas denuncian las condiciones contra los niños migrantes

Tras conocer la denuncia, legisladores demócratas han reaccionado ante este caso, señalando que el endurecimiento de las políticas de detención está fracturando la seguridad de los menores.

En sus redes sociales, el congresista Joaquin Castro , tras visitar instalaciones en Texas, calificó las condiciones de «inhumanas» y denunció que el sistema está creando «niños mentalmente quebrados por el trauma que experimentan».

Update on the San Antonio ICE Raid from November + Visiting San Benito facility for pregnant teenage girls on Tuesday + Returning to Dilley on Wednesday. pic.twitter.com/VG5tfPqivR — Joaquin Castro (@JoaquinCastrotx) April 6, 2026

Por su parte, la representante Jasmine Crockett se unió a las críticas, describiendo los centros de detención como entornos de negligencia sistémica donde la seguridad de los niños queda en último plano frente a las cuotas de deportación.

'To have your child abused while in the government’s care, to not understand what has happened or how to protect them, to not even be told about the abuse, it is unimaginable… Children deserve safety and they belong with their parents.’ – Lauren Fisher Flores, lawyer for the… pic.twitter.com/JHm0IsOCrm — NowThis Impact (@nowthisimpact) April 6, 2026

Desde el Senado, la presión ha aumentado tras las investigaciones presentadas por el senador Jon Ossoff , quien ha documentado más de mil informes creíbles de abusos contra los derechos humanos en detención migratoria desde el inicio de la actual administración.

Ver más: ICE duplica su fuerza operativa: 12.000 nuevos agentes

Por último, los representantes Dan Goldman y Jason Crow lideraron a más de 100 demócratas en una condena pública contra los intentos de eliminar la asistencia legal para estos menores. «Es una traición a nuestros valores fundamentales; la seguridad de más de 26,000 niños está en juego ante abusadores y traficantes mientras se les niega el debido proceso», afirmaron en una declaración conjunta.

Video: Cambios en asilos y permisos de trabajo