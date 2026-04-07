La Casa Blanca descarta uso de armas nucleares tras ultimátum a Irán

Washington.- El gobierno de Donald Trump salió al paso el martes 7 de abril para desmentir categóricamente los rumores sobre un posible ataque nuclear contra Irán.

La aclaración surge luego de que el presidente Donald Trump advirtiera sobre la «aniquilación de una civilización entera» si Teherán no cumple con el plazo fijado para reabrir el Estrecho de Ormuz.

A través de la cuenta oficial de respuesta rápida “Rapid Response 47”, el gobierno calificó como falsas las interpretaciones que sugerían que el arsenal atómico estaba sobre la mesa para la operación prevista en las próximas horas.

Literally nothing @VP said here "implies" this, you absolute buffoons https://t.co/7JU3wXMaWX — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 7, 2026

Asimismo, la controversia se intensificó tras unas declaraciones del vicepresidente JD Vance desde Budapest, donde mencionó que Estados Unidos posee «herramientas que aún no han sido utilizadas» y que el presidente no dudaría en emplear si el comportamiento iraní no cambia.

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Exigen el desbloqueo del Estrecho de Ormuz

La cuenta oficial de la campaña demócrata, ahora denominada “Headquarters”, interpretó estas palabras como una insinuación de guerra nuclear. Sin embargo, la Casa Blanca respondió de forma contundente en la red social X, asegurando que «nada de lo dicho por el vicepresidente» sugiere el uso de armamento no convencional, acusando a la oposición de distorsionar el mensaje.

JD Vance doubles down on Trump’s new post threatening “a whole civilization will die tonight” and implies Trump might use nuclear weapons pic.twitter.com/GbxU602u6n — Headquarters (@HQNewsNow) April 7, 2026

Es de recordar, que el contexto de esta crisis se centra en el ultimátum que vence a las 20:00 hora de Washington, impuesto por Trump para forzar el desbloqueo del flujo de crudo y mercancías en la región.

El mandatario ha descrito este cierre como una represalia de Irán a las acciones militares de Estados Unidos e Israel, calificando el momento actual como un punto de inflexión en la «historia larga y compleja del mundo».

Por último, el gobierno estadounidense reiteró que la presión máxima sobre Teherán tiene como objetivo restaurar la soberanía de las rutas comerciales estratégicas.

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