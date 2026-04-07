Justicia respalda política migratoria de Trump con acciones legales

Washington.- El Departamento de Justicia (DOJ) reafirmó su apoyo total a las políticas de seguridad nacional de la Administración Trump desde el primer día, reportando una serie de éxitos judiciales clave.

En sus redes sociales, indicaron que entre los logros más destacados se encuentra la victoria en todos los tribunales de apelaciones de circuito respecto a la autoridad del gobierno para detener de forma obligatoria y sin fianza a extranjeros no admitidos.

Destacaron que este respaldo legal consolida la capacidad del Ejecutivo para mantener el control sobre individuos que representan un riesgo potencial antes de su procesamiento.

This Justice Department has supported @POTUS’s immigration policies since Day One, and has demonstrated continued success, including: ➡️Succeeding in every Circuit Court of Appeals on the issue of the government’s authority to detain an unadmitted alien without bond as… — U.S. Department of Justice (@TheJusticeDept) April 6, 2026

Buscan combatir el fraude migratorio

Por otro lado, señalaron que como parte de una estrategia integral, el DOJ ha coordinado un grupo de trabajo intergubernamental de desnaturalización en Minnesota para combatir el fraude migratorio a gran escala.

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Además, indicaron que se ha revocado y sustituido el memorando de 2022 para permitir que el Departamento ejerza su plena autoridad estatutaria en la persecución de casos de desnaturalización.

En este sentido, señalaron que estas acciones buscan garantizar que la ciudadanía estadounidense no sea obtenida mediante engaños y que el sistema legal recupere su integridad frente a las irregularidades del pasado.

Por último, reiteraron el esfuerzo de colaboración con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), el sistema de prisiones federales (BOP) alberga actualmente a más de 15.000 detenidos de ICE, asegurando que los delincuentes peligrosos permanezcan bajo custodia.

El Departamento de Justicia también anunció que ha logrado la desestimación exitosa de 80 casos que desafiaban las órdenes de detención de ICE, fortaleciendo la operatividad de las agencias de control.

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