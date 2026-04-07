Lucia-Riverbend, NC.- Un incendio registrado el lunes 6 de abril de 2026 en una vivienda de Salisbury dejó un saldo trágico: un niño de tres años y su tío perdieron la vida tras quedar atrapados en el interior del inmueble. Autoridades de Lucia-Riverbend Fire Department confirmaron el hecho y activaron una investigación para determinar las causas del siniestro.

El Departamento de Bomberos de Salisbury respondió a una llamada de emergencia en la cuadra 500 Union Heights Boulevard alrededor del mediodía del 6 de abril. En un lapso de cuatro minutos, las unidades llegaron al lugar y encontraron un dúplex de una sola planta completamente envuelto en llamas, lo que evidenció la rápida propagación del fuego.

Equipos de rescate ingresaron de inmediato a la estructura en un intento por localizar posibles sobrevivientes. Dentro del inmueble, los bomberos hallaron a un hombre inconsciente y procedieron a sacarlo mientras iniciaban maniobras de reanimación. Minutos después, personal de los servicios de emergencia del condado de Rowan se sumó a las labores y continuó con los intentos por estabilizarlo.

Lee también: Incendio fatal y una mujer rescatada en Monroe

Durante el operativo, los equipos localizaron a un niño de tres años también inconsciente dentro del apartamento. Ambas víctimas fueron trasladadas con urgencia al Hospital Regional Novant Rowan, donde el personal médico confirmó sus fallecimientos debido a la gravedad de las lesiones sufridas.

El Departamento de Bomberos de Lucia-Riverbend identificó a las víctimas como un menor de edad y su tío adulto. Tras varias horas de trabajo, las autoridades lograron controlar el incendio, evitando su propagación a estructuras cercanas.

El operativo contó con el apoyo de múltiples cuerpos de emergencia, incluidos los departamentos de bomberos de Spencer, Granite Quarry, Rockwell City, East Spencer y Millers Ferry, además de unidades de rescate y servicios médicos del condado de Rowan. Las autoridades no reportaron bomberos heridos durante la intervención.

Lee también: Incendio fatal reafirma llamado a reforzar medidas de seguridad en el hogar

Equipos del Departamento de Bomberos de Salisbury, junto con el Departamento de Policía local, la Oficina Estatal de Investigación y la Jefatura de Bomberos del Estado, iniciaron las averiguaciones para esclarecer el origen del incendio. Hasta el momento, los organismos no han divulgado información preliminar sobre las posibles causas.

La comunidad de Salisbury enfrenta ahora el impacto de una tragedia que enluta a una familia y pone nuevamente en foco la importancia de las medidas de prevención y respuesta ante emergencias domésticas.

Video: ¡Un muerto en mobile homes!