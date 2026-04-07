Guía de mercados de agricultores en Charlotte

Ubicación: Aeropuerto

Temporada: Todo el año

El Mercado Regional de Agricultores de Charlotte es uno de los cuatro mercados de agricultores propiedad del estado de Carolina del Norte y administrado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte. Repartido en cinco edificios, ofrece una gran variedad de productos, desde frutas, verduras, productos horneados, carne, mariscos y lácteos hasta artículos de primera necesidad, incluyendo artesanías hechas a mano.

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Ubicación: Cotswold

Temporada del mercado: Mayo-Octubre

Ubicado en el corazón de Cotswold, puede disfrutar de un ambiente acogedor con música en vivo y buena compañía. Este mercado de agricultores, donde solo venden productos locales, ofrece alimentos frescos y básicos como frutas y verduras, además de panes, carnes y jabones. El Club Rotario de Charlotte Providence patrocina el Mercado de Agricultores de Cotswold y comparte el objetivo de promover una alimentación saludable.

Ubicación: Mercado de Davidson

Temporada: Todo el año

El mercado de agricultores de Davidson está transformando la manera en que los mercados agrícolas impactan a la comunidad, arándano a arándano. Este mercado destaca los beneficios económicos de comprar productos locales, además de comunicar las ventajas nutricionales de todos sus productos. Descubra los favoritos de los clientes, como frutas y verduras frescas, huevos y miel, y luego asista a uno de los eventos especiales mientras disfruta de música en vivo.

Ubicación: Midtown

Temporada del mercado: abril-diciembre

Desde 1941, la familia Simpson es propietaria y administradora del mercado de agricultores de Kings Drive. Si busca moras jugosas y maduras, flores frescas de la zona o incluso productos exóticos como mangos y aguacates, en el mercado de Kings Drive lo encontrará todo.

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Zona: Mercado de Matthews

Temporada: Todo el año

Ubicado en el centro de Matthews, este es uno de los mercados de agricultores más grandes y diversos del área metropolitana de Charlotte, donde solo venden productos locales. Disfrute de música en vivo mientras compra delicias como mermeladas artesanales, café gourmet e incluso huevos de pato. Después de sus compras, acérquese para ver o participar en una demostración culinaria a cargo de un chef local experto.

Barrio: Mercado de Midtown Temporada: Todo el año

El mercado del condado Mecklenburg lleva más de 80 años ofreciendo alimentos orgánicos a los residentes de Charlotte. Este mercado ofrece productos frescos y conservas locales para complementar cualquier dieta y estilo de vida. También puedes darte un capricho con galletas recién horneadas, tartas de frutas y mucho más, elaboradas con ingredientes locales.

Puede ver el resto de los mercados locales en esta lista de Charlotte’s got a lot.