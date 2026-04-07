Guía de mercados de agricultores en Charlotte

Charlotte, NC.- Una de las mejores maneras de conocer una ciudad es a través de su gastronomía local, y esto se aprecia especialmente en los mercados de agricultores. El área de Charlotte cuenta con más de 30 mercados donde se pueden encontrar pan fresco, queso, plantas, artículos para el hogar y mucho más. Sin importar el día de la semana ni la época del año, siempre hay un mercado para explorar.
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Charlotte’s farmers markets are in full swing: https://t.co/Xg9MEhSLuW #charlottesgotalot
— Charlotte's got a lot (@Charlottgotalot) April 2, 2026
1- Mercado regional de agricultores de Charlotte
Ubicación: Aeropuerto
Temporada: Todo el año
El Mercado Regional de Agricultores de Charlotte es uno de los cuatro mercados de agricultores propiedad del estado de Carolina del Norte y administrado por el Departamento de Agricultura y Servicios al Consumidor de Carolina del Norte. Repartido en cinco edificios, ofrece una gran variedad de productos, desde frutas, verduras, productos horneados, carne, mariscos y lácteos hasta artículos de primera necesidad, incluyendo artesanías hechas a mano.
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2- Mercado de agricultores de Cotswold
Ubicación: Cotswold
Temporada del mercado: Mayo-Octubre
Ubicado en el corazón de Cotswold, puede disfrutar de un ambiente acogedor con música en vivo y buena compañía. Este mercado de agricultores, donde solo venden productos locales, ofrece alimentos frescos y básicos como frutas y verduras, además de panes, carnes y jabones. El Club Rotario de Charlotte Providence patrocina el Mercado de Agricultores de Cotswold y comparte el objetivo de promover una alimentación saludable.
3- Mercado de agricultores de Davidson
Ubicación: Mercado de Davidson
Temporada: Todo el año
El mercado de agricultores de Davidson está transformando la manera en que los mercados agrícolas impactan a la comunidad, arándano a arándano. Este mercado destaca los beneficios económicos de comprar productos locales, además de comunicar las ventajas nutricionales de todos sus productos. Descubra los favoritos de los clientes, como frutas y verduras frescas, huevos y miel, y luego asista a uno de los eventos especiales mientras disfruta de música en vivo.
4-Mercado de agricultores de Kings Drive
Ubicación: Midtown
Temporada del mercado: abril-diciembre
Desde 1941, la familia Simpson es propietaria y administradora del mercado de agricultores de Kings Drive. Si busca moras jugosas y maduras, flores frescas de la zona o incluso productos exóticos como mangos y aguacates, en el mercado de Kings Drive lo encontrará todo.
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5- Mercado de agricultores de la comunidad de Matthews
Zona: Mercado de Matthews
Temporada: Todo el año
Ubicado en el centro de Matthews, este es uno de los mercados de agricultores más grandes y diversos del área metropolitana de Charlotte, donde solo venden productos locales. Disfrute de música en vivo mientras compra delicias como mermeladas artesanales, café gourmet e incluso huevos de pato. Después de sus compras, acérquese para ver o participar en una demostración culinaria a cargo de un chef local experto.
6- Mercado del condado Mecklenburg
Barrio: Mercado de Midtown Temporada: Todo el año
El mercado del condado Mecklenburg lleva más de 80 años ofreciendo alimentos orgánicos a los residentes de Charlotte. Este mercado ofrece productos frescos y conservas locales para complementar cualquier dieta y estilo de vida. También puedes darte un capricho con galletas recién horneadas, tartas de frutas y mucho más, elaboradas con ingredientes locales.
Puede ver el resto de los mercados locales en esta lista de Charlotte’s got a lot.