EE.UU. inicia evacuación histórica en el Medio Oriente

Washington.- Tras creciente inestabilidad en el Medio Oriente y las violaciones del derecho internacional por parte del régimen de Irán, el Departamento de Estado incrementó una operación masiva para repatriar a ciudadanos estadounidenses.

En un reciente comunicado, indicaron que la medida incluye la facilitación de vuelos chárter y transporte terrestre, especialmente para aquellos en zonas donde la aviación comercial ha dejado de operar.

De la misma manera, el gobierno ha anunciado que renunciará a cualquier requisito legal de reembolso, cubriendo los gastos de viaje de los ciudadanos en situación de riesgo extremo.

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Régimen de Irán como un “patrocinador del terrorismo”

Al respecto, el secretario de Estado, Marco Rubio, denunció que Irán ha atacado de forma sistemática embarcaciones comerciales en el Estrecho de Ormuz, calificando al régimen como un «patrocinador del terrorismo» que desprecia las normas globales.

SECRETARY RUBIO: The whole world has been impacted unfortunately because Iran is violating every law known by striking commercial vessels in the Straits of Hormuz. Iran is a regime that doesn’t believe in laws, rules, or anything like that. It’s a state sponsor of terrorism. pic.twitter.com/kn2nnbZ71B — Department of State (@StateDept) April 7, 2026

Según Rubio, el comportamiento de Teherán ha impactado negativamente en todo el mundo, violando todas las leyes conocidas mediante sus ataques en rutas comerciales clave.

En este sentido, para garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Departamento de Estado ha habilitado líneas de asistencia 24/7 y ha instado a todos los estadounidenses en la región a inscribirse en el programa STEP.

Este sistema permite recibir actualizaciones de seguridad en tiempo real directamente de las embajadas y consulados locales. La logística incluye el aumento de opciones de transporte terrestre para aquellos que deseen abandonar Israel, asegurando rutas de salida seguras hacia terceros países cuando las opciones aéreas comerciales sean inexistentes.

Por último, la administración Trump reiteró que la prioridad absoluta es la extracción segura de sus nacionales ante lo que describen como una fase de alta peligrosidad. Con el despliegue de recursos consulares y diplomáticos, el gobierno busca evitar que ciudadanos estadounidenses queden atrapados en un conflicto a gran escala.

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