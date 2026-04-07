Charlotte, NC.- Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS) emitió comunicado sobre el fallo de la Corte Suprema en el caso Leandro. La Corte Suprema de Carolina del Norte emitió su decisión en el caso Leandro, que lleva tiempo en trámite, revocando las órdenes relacionadas con el plan estatal de mejora integral de la educación y desestimando el caso con carácter definitivo.

La Corte concluyó que las decisiones sobre la financiación y las políticas educativas corresponden a los poderes legislativo y ejecutivo del estado.

«En primer lugar, queremos dejar claro que no hay ningún impacto operativo inmediato en nuestras escuelas, aulas ni empleados. Las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg siguen ofreciendo una experiencia educativa excepcional y brindando infinitas posibilidades a todos los estudiantes».

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La superintendente, Dra. Crystal Hill, afirmó: «Ver a nuestros estudiantes seguir destacando a pesar de la falta de recursos estatales adecuados para sus maestros y aulas me llena de orgullo como superintendente. Nuestros dedicados maestros y estudiantes no deberían tener que superar este desafío, pero lo hacen a diario».

Sin embargo, la Junta de Educación y las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg siguen «preocupadas» porque el Estado de Carolina del Norte no reconoce la educación pública como la base de nuestra sociedad.

“Al no proporcionar fondos para apoyar una educación básica sólida, como exige Leandro, Carolina del Norte envía un mensaje claro a nuestros más de 139.000 estudiantes y sus familias: ‘Los estudiantes de la educación pública no son la prioridad’”, afirma Stephanie Sneed, presidenta de la Junta de Educación.

Además dijo: «Esto se comunica cada vez que la Asamblea General de Carolina del Norte, por ejemplo, no paga a los maestros un salario básico digno, niega recursos a los estudiantes de educación especial y no proporciona servicios esenciales de bienestar a los estudiantes. El hecho de que Carolina del Norte ocupe el puesto 49 en el ámbito nacional en inversión por alumno y el 43 en salario base docente respalda la premisa de que la Asamblea General de Carolina del Norte no valora lo suficiente a nuestros estudiantes y maestros».

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Finalmente afirmaron «Haciendo eco de las palabras de nuestro Superintendente Estatal, Mo Green, garantizar que nuestros hijos reciban la educación que merecen es un imperativo moral y económico para el futuro de nuestro estado. La Junta de Educación y las Escuelas de Charlotte-Mecklenburg creen que nuestros estudiantes merecen algo mejor y seguirán haciendo todo lo posible para subsanar las deficiencias del Estado de Carolina del Norte».

La Junta de Educación de Charlotte-Mecklenburg colaborará estrechamente con el Departamento de Instrucción Pública de Carolina del Norte y los líderes estatales para evaluar cualquier posible impacto futuro a medida que se disponga de nuevas directrices.

Sobre el Caso «Leandro»

En el ámbito educativo de Carolina del Norte (EE. UU.), «Leandro» es el nombre abreviado de un litigio histórico de larga data (Leandro v. State of North Carolina) que afecta directamente al distrito escolar de Charlotte-Mecklenburg Schools (CMS).

De qué trata

El caso busca garantizar que el estado proporcione una «educación básica sólida» a todos los estudiantes, independientemente de su origen o ubicación.

Situación actual (Abril 2026)

Recientemente, el Tribunal Supremo de Carolina del Norte desestimó una parte clave del caso, lo que ha generado preocupación en los líderes de CMS sobre el futuro del financiamiento para programas como el aumento salarial docente y el pre-kindergarten.

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