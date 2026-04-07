CFD/MEDIC gana el 18.º partido de hockey homenaje a los héroes

Charlotte, NC.- El equipo de hockey de primeros auxilios de CFD/MEDIC se impuso con contundencia por 7-2 a CMPD/MCSO durante el 18.º partido anual de hockey en homenaje a los héroes, celebrado el 4 de abril en el Bojangles Coliseum.

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Cerca de 5000 asistentes llenaron el estadio para apoyar esta tradición anual, que reúne a los socorristas y a la comunidad para recaudar fondos para quienes prestan servicio. El evento también incluyó una exhibición comunitaria previa al partido, donde se mostraron vehículos de respuesta a emergencias y se brindó a las familias la oportunidad de interactuar con agencias locales.

Brandon Halsey fue nombrado Jugador Más Valioso (MVP) de Hawthorne’s NY Pizza por su destacada actuación sobre el hielo. Danielle Micozzzi recibió el Premio a la Deportividad del Festival de Música Country de Carolina en reconocimiento a su liderazgo y compromiso con el trabajo en equipo durante todo el partido.

“El Partido de Hockey en Homenaje a los Héroes sigue siendo una forma significativa de conectar con nuestra comunidad y, al mismo tiempo, apoyar a los socorristas que lo necesitan”, declararon los organizadores. Agradecemos la gran asistencia y el continuo apoyo recibido de todas las Carolinas.

Los fondos recaudados en el evento benefician a los socorristas que atraviesan dificultades, reforzando así la misión de apoyar a quienes dedican su vida a servir a los demás.

Acerca de la Fundación Charlotte Salute to Heroes

La Fundación Charlotte Salute to Heroes ha apoyado a miembros de la comunidad de seguridad pública desde 2005. Cuando se llama al 911, los socorristas responden sin dudarlo. Cuando estos mismos socorristas o sus familias atraviesan dificultades, la Fundación está ahí para brindarles apoyo y asistencia.

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