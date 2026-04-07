Artemis II captura imágenes inéditas de la Luna

Houston.- La misión Artemis II de la NASA ha marcado un punto de inflexión en la historia de la humanidad tras lograr capturar imágenes inéditas del lado oculto de la Luna.

En un comunicado destacaron que durante su histórico sobrevuelo, la tripulación, compuesta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen, lograron en las últimas horas las imágenes.

Detallaron que un momento cumbre de la misión ocurrió cuando la nave Orion presenció un eclipse solar total desde la perspectiva lunar, documentando la corona solar durante 54 minutos de totalidad.

THE ARTEMIS II ECLIPSE.

April 6, 2026. Totality, beyond Earth. From lunar orbit, the Moon eclipses the Sun, revealing a view few in human history have ever witnessed. Photo: NASA pic.twitter.com/2cLJD3oL7p — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

Los astronautas informaron haber visto fenómenos raros, como destellos de luz creados por meteoroides impactando la superficie lunar a miles de millas por hora. Estas observaciones científicas, realizadas desde una ubicación privilegiada, proporcionarán datos invaluables para entender mejor la composición de la atmósfera exterior del Sol y la historia geológica de la Luna.

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Recibieron llamada de Trump

Por otro lado, tras completar con éxito el análisis del terreno lunar, los astronautas recibieron una llamada de felicitación en directo del presidente Donald Trump, quien celebró el éxito de la misión como un símbolo del liderazgo estadounidense.

🚀 LIVE FROM SPACE: President Donald J. Trump Calls Artemis II Astronauts After Breaking the Farthest Distance Record in Human Spaceflight 🇺🇸 HISTORIC! "Your mission paves the way for America's return to the lunar surface very soon." pic.twitter.com/1TzmIEQG0l — The White House (@WhiteHouse) April 7, 2026

De la misma manera, la tripulación también mantuvo una comunicación de audio con los astronautas a bordo de la Estación Espacial Internacional, compartiendo sus experiencias en tiempo real. Este diálogo «nave a nave» subraya la coordinación y el avance tecnológico de la infraestructura espacial actual bajo la dirección de la NASA y la administración vigente.

Safety first! The Artemis II astronauts can be seen in their eclipse glasses, worn to protect their eyes when they experienced a solar eclipse on April 6. The Sun, the Moon, and the Orion spacecraft aligned — and Moon joy was had! pic.twitter.com/AySBKEbUdY — NASA (@NASA) April 7, 2026

Por último, anunciaron que la nave Orion ya ha iniciado su trayectoria de regreso hacia la Tierra tras ejecutar con éxito sus maniobras de corrección de rumbo mediante el encendido de sus propulsores.

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