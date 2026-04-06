Zaha y Westwood brillan en la victoria del Charlotte FC

Charlotte, FC.- Un fuerte aguacero no impidió que el Charlotte FC consiguiera su segunda victoria consecutiva en casa, al derrotar al Philadelphia Union por 2-1 en un emocionante partido que se llevó a cabo el sábado 4 de abril.
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— Charlotte FC (@CharlotteFC) April 5, 2026
Un golazo de Ashley Westwood, capitán del Charlotte, en el minuto 30, le dio la ventaja inicial a las locales. Pep Biel inició la jugada con un pase preciso dentro del área. Westwood aprovechó la oportunidad y envió el balón al fondo de la red, superando con facilidad al portero del Philadelphia.
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Filadelfia empató en el minuto 78, gracias a un gol de Danley Jean Jacques.
Casi al instante, el delantero del Charlotte, Wilfried Zaha, volvió a poner al Crown por delante y les dio una ventaja de 2-1 que ya no perderían.
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El Crown cerrará su racha de cinco partidos en casa el próximo fin de semana el sábado 11 de abril contra el Nashville SC en un encuentro del Walmart Saturday Showdown. El partido comenzará a las 7:30 p.m. Puede comprar entradas aquí.