Charlotte, NC.- Nombraron a la hispana Sil Ganzó, fundadora de ourBRIDGE for KIDS, como Charlotte Woman Of The Year por su capacidad para movilizar comunidades, forjar alianzas intersectoriales y generar un impacto tangible en la vida de niños y familias de Charlotte. Este reconocimiento anual premia y celebra a una mujer que ha demostrado un liderazgo cívico y un servicio ejemplares.

«Sil representa lo mejor de Charlotte», afirmó Jill Flynn, presidenta de la junta directiva de Mujer del Año de Charlotte. «Tiene una capacidad inigualable para unir a las personas, generar confianza entre culturas y movilizar redes enteras al servicio de los demás. El liderazgo de Sil no solo fortalece a las familias a través de ourBRIDGE, sino que también se puede contar con ella para reclutar y coordinar recursos que respondan a los desafíos inmediatos de la comunidad».

Bajo el liderazgo de Ganzó, ourBRIDGE se ha convertido en un modelo de referencia nacional para atender a familias inmigrantes y refugiadas. Solo durante el año escolar 2024-2025, ourBRIDGE atendió a 250 estudiantes, de los cuales el 81% demostró un crecimiento académico de moderado a significativo y el 91% aumentó su participación en el aprendizaje. Durante la pandemia de COVID-19, la organización proporcionó más de 41.000 comidas y apoyó a más de 2.100 familias recién llegadas a través de su programa de Apoyo Familiar.

A Ganzó la reconocen ampliamente por generar confianza en la comunidad y transformarla en acción. En el otoño de 2025, cuando agentes federales estuvieron en Charlotte, lideró una respuesta coordinada de voluntarios en toda la ciudad que movilizó a cientos de residentes y socios para brindar alimentos, transporte, asistencia médica y recursos esenciales a familias en el este de Charlotte.

Su trabajo e influencia se extienden más allá de una sola organización. Ha forjado alianzas con organizaciones sin fines de lucro, el gobierno, el sector salud y organizaciones religiosas. Desempeñó un papel fundamental en la creación del Charlotte Is Home Center, un centro de recursos pionero que garantiza el acceso a servicios y oportunidades esenciales para familias inmigrantes y refugiadas en zonas desfavorecidas. Crearon al centro en colaboración con el condado Mecklenburg, la Clínica de Salud Comunitaria de Charlotte y la oficina de la congresista Alma Adams.

Originaria de Buenos Aires, Argentina, e inmigrante en Estados Unidos desde 2003, el impacto de Ganzó es profundamente personal y de amplio alcance sistémico.

«Desde que la conocí hace más de dos décadas, como una líder joven, dinámica, innovadora, reflexiva y visionaria, Sill ha sido una fuente de inspiración, asumiendo riesgos, apoyando a quienes son vulnerables y colaborando con la comunidad como defensora de la justicia, la participación cívica, la estabilidad familiar, la integración de inmigrantes y la movilidad económica», afirmó Astrid Chirinos de la YMCA del Gran Charlotte. «Su labor no solo beneficia al tejido multicultural de la diversa población del East Side de Charlotte, sino también a todos los barrios de la ciudad».

Ganzó, la primera hispana en recibir el premio Mujer del Año de Charlotte, fue nominada por CharlotteEAST. Será reconocida en octubre durante el Foro Anual de Liderazgo Cívico organizado por la Mujer del Año de Charlotte.

Acerca de la Mujer del Año de Charlotte

Desde 1955, la Mujer del Año de Charlotte reconoce y celebra anualmente a una mujer que ha demostrado un liderazgo cívico ejemplar y un servicio excepcional, con un impacto duradero en la calidad de vida de nuestra ciudad. Las homenajeadas con el premio Mujer del Año de Charlotte son impulsoras del cambio y el progreso positivo, beneficiando el bienestar de la comunidad de Charlotte. Su legado de servicio cívico garantiza un futuro mejor para todos. Ver la lista completa.

Obtenga más información sobre la Mujer del Año de Charlotte en CharlotteWomanOfTheYear.com.

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