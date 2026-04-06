Rubio impulsa reforma histórica en el Servicio Exterior

Washington.- El secretario de Estado, Marco Rubio, anunció una reorientación estratégica del Servicio Exterior de los Estados Unidos con el objetivo de profesionalizar y fortalecer el cuerpo diplomático bajo la doctrina de «América Primero».

En un comunicado publicado por el Departamento de Estado, indicó que en un mensaje dirigido a la nación, Rubio destacó la necesidad de alejarse del «idealismo globalista» y retornar a una diplomacia basada en el interés nacional, la soberanía y la competencia de las grandes potencias, inspirada en figuras fundadoras como Benjamin Franklin.

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Detallaron que como parte de esta transformación, el Departamento de Estado ha eliminado las políticas de Diversidad, Equidad e Inclusión (DEI) en los procesos de contratación, sustituyéndolas por exámenes rigurosos centrados en el intelecto, el conocimiento histórico y el oficio diplomático.

Destacaron también que el objetivo es crear una élite diplomática capaz de navegar las crisis globales contemporáneas y asegurar las cadenas de suministro, dejando atrás la «tediosa burocracia» que, según el Secretario, ha atrofiado el servicio en décadas recientes.

«Nuestros diplomáticos son el rostro de América en el extranjero y deben ser los arquitectos de un futuro donde Estados Unidos mantenga su fuerza y autoconfianza», declaró Rubio.

Under President Trump, the mission is clear: to put America First. That's why we're bolstering our Foreign Recruitment efforts and refining our selection process. Our diplomatic mission must be prepared to deliver America's answer to the most pressing challenges facing us today.… — Department of State (@StateDept) April 6, 2026

Permitirá ascender a oficiales de alto rendimiento

Por otro lado, señalaron que el nuevo enfoque permite que oficiales de alto rendimiento asciendan rápidamente a posiciones de liderazgo por mérito, asegurando que el talento joven y comprometido no quede atrapado en los niveles inferiores de la jerarquía estatal.

En este sentido, señalaron que esta reforma busca recuperar el espíritu de 1776, cuando la diplomacia fue clave para la supervivencia de la república. Con estos cambios, la administración del Presidente Trump busca consolidar un cuerpo de oficiales que no solo gestione relaciones internacionales, sino que abogue de manera inquebrantable por los intereses económicos y de seguridad de los ciudadanos estadounidenses en cada rincón del mundo.

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