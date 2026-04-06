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Próxima celebración internacional de Circo y Danza

ENTRETENIMIENTO
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Próxima celebración internacional de Circo y Danza
Cortesía: Facebook Charlotte Cirque & Dance Center
Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Charlotte Cirque & Dance Center organiza una Celebración Internacional de Circo y Danza los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en dos ubicaciones. Estos eventos son gratuitos, pero se requiere inscripción previa. 

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La celebración incluye:

  • Taller de danza del vientre (Oriente Medio)
  • Taller de Mallakhamb (India)
  • Taller de baile latino
  • Taller de Danza de la Bufanda (China)
  • Taller de capoeira (Brasil)
  • Taller de danza africana
  • Actuaciones

Entre los presentadores e intérpretes se incluyen:

  • Academia Cultural Nrityangan (Bollywood)
  • Angella Sumcad (danza hula)
  • Matthew Sanchez (Breakdance)
  • Zoe Flowers (Trapecio)
  • Carlos Alexis Cruz (Malabarismo y giro de platos)
  • ¡Más!

Sábado

  • Sábado, 25 de abril de 2026,
  • De 12:00 a 4:00 p.m.
  • Centro Recreativo Berewick, 5910 Dixie River Road, Charlotte, Carolina del Norte
  • Confirma tu asistencia aquí. (Parece que quedan plazas limitadas).
  • Programación orientada a la familia.

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Domingo

  • Domingo, 26 de abril de 2026,
  • De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.: Programación para adultos mayores.
  • De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.: Programación para familias.
  • Centro recreativo Waymer, 14008 Holbrooks Road, Huntersville, Carolina del Norte.
  • Confirme su asistencia aquí.

Entrada libre y gratuita gracias al apoyo de Culture Blocks, una iniciativa comunitaria financiada por el condado Mecklenburg y dirigida por el Consejo de Artes y Ciencias.

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