Próxima celebración internacional de Circo y Danza

Charlotte, NC.- El Charlotte Cirque & Dance Center organiza una Celebración Internacional de Circo y Danza los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en dos ubicaciones. Estos eventos son gratuitos, pero se requiere inscripción previa.
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La celebración incluye:
- Taller de danza del vientre (Oriente Medio)
- Taller de Mallakhamb (India)
- Taller de baile latino
- Taller de Danza de la Bufanda (China)
- Taller de capoeira (Brasil)
- Taller de danza africana
- Actuaciones
Entre los presentadores e intérpretes se incluyen:
- Academia Cultural Nrityangan (Bollywood)
- Angella Sumcad (danza hula)
- Matthew Sanchez (Breakdance)
- Zoe Flowers (Trapecio)
- Carlos Alexis Cruz (Malabarismo y giro de platos)
- ¡Más!
Sábado
- Sábado, 25 de abril de 2026,
- De 12:00 a 4:00 p.m.
- Centro Recreativo Berewick, 5910 Dixie River Road, Charlotte, Carolina del Norte
- Confirma tu asistencia aquí. (Parece que quedan plazas limitadas).
- Programación orientada a la familia.
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Domingo
- Domingo, 26 de abril de 2026,
- De 12:00 p.m. a 1:00 p.m.: Programación para adultos mayores.
- De 1:00 p.m. a 4:00 p.m.: Programación para familias.
- Centro recreativo Waymer, 14008 Holbrooks Road, Huntersville, Carolina del Norte.
- Confirme su asistencia aquí.
Entrada libre y gratuita gracias al apoyo de Culture Blocks, una iniciativa comunitaria financiada por el condado Mecklenburg y dirigida por el Consejo de Artes y Ciencias.