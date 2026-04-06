Próxima celebración internacional de Circo y Danza

Charlotte, NC.- El Charlotte Cirque & Dance Center organiza una Celebración Internacional de Circo y Danza los días sábado 25 y domingo 26 de abril de 2026 en dos ubicaciones. Estos eventos son gratuitos, pero se requiere inscripción previa.

La celebración incluye: Taller de danza del vientre (Oriente Medio)

Taller de Mallakhamb (India)

Taller de baile latino

Taller de Danza de la Bufanda (China)

Taller de capoeira (Brasil)

Taller de danza africana

Actuaciones

Entre los presentadores e intérpretes se incluyen: Academia Cultural Nrityangan (Bollywood)

Angella Sumcad (danza hula)

Matthew Sanchez (Breakdance)

Zoe Flowers (Trapecio)

Carlos Alexis Cruz (Malabarismo y giro de platos)

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