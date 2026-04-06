Monroe, NC.- Un incendio registrado durante la madrugada del 5 de abril en Union County, Carolina del Norte, dejó como saldo la muerte de un hombre de 59 años de edad y una mujer rescatada con vida, tras una rápida intervención de las autoridades y equipos de emergencia.

El siniestro ocurrió aproximadamente a las 3:02 a. m. en una vivienda ubicada en el bloque 5600 Secrest Shortcut Road. Agentes de seguridad llegaron primero al lugar y encontraron cerca de la mitad de la residencia envuelta en llamas, con una densa columna de humo que se extendía por toda la estructura.

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Mientras evaluaban la escena, los agentes escucharon los gritos de una mujer atrapada en el interior. La localizaron en una ventana en un área que aún no había sido alcanzada por el fuego. De inmediato, los oficiales ejecutaron el rescate y lograron sacarla de la vivienda, trasladándola a un lugar seguro lejos del incendio.

Minutos después, unidades del departamento de bomberos arribaron al sitio e iniciaron las labores de extinción. Durante la operación, los bomberos ingresaron a la vivienda y encontraron a un hombre en la zona donde el fuego presentaba mayor intensidad. Los rescatistas lo sacaron del inmueble y comenzaron maniobras de emergencia en el lugar para intentar salvarle la vida.

Ambas víctimas fueron trasladadas a un hospital cercano. Sin embargo, el propietario de la vivienda falleció posteriormente debido a la gravedad de sus heridas.

El mariscal de bomberos de Union County, Jon Williams, informó que las investigaciones preliminares apuntan a materiales para fumar desechados como el origen del incendio, específicamente en la habitación donde se encontraba la víctima.

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Por su parte, el sheriff del condado, Eddie Cathey, expresó sus condolencias a los familiares y destacó la rápida actuación de los primeros respondedores ante una situación crítica.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para esclarecer todos los detalles del incidente. Asimismo, los organismos de emergencia reiteraron el llamado a la población a reforzar las medidas de prevención, como el uso de detectores de humo en buen estado y la correcta extinción de cigarrillos, con el fin de evitar tragedias similares.

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