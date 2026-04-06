Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) están llevando a cabo una investigación de homicidio en la cuadra 5700 Cardington Ct. en North Division.

Major Fischbach provides on-scene information regarding the Homicide Investigation in the North Division. pic.twitter.com/93koK5PeXR — CMPD News (@CMPD) April 6, 2026

El lunes 6 de abril, poco después de las 2:00 a.m., los agentes respondieron a una llamada de emergencia por agresión con arma mortal con heridos en la cuadra 5700 Cardington Ct. Al llegar, encontraron a una víctima con heridas de bala. Los servicios de emergencia médica también acudieron al lugar y confirmaron el fallecimiento de la persona.

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Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación. El equipo de Búsqueda de la Escena del Crimen se presentó para procesar la escena y recolectar evidencia física. Representantes del Comando de Operaciones y de los Servicios de Atención a las Víctimas del CMPD también brindaron asistencia.

La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la Oficina de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Amos es el detective principal asignado a este caso.

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El público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600, utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260406-0213-01.

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