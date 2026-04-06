Feria de Vivienda en La Coalición Latinoamericana

Charlotte, NC.- La Coalición Latinoamericana, en colaboración con First National Bank, invita a la comunidad a su próxima Feria de Vivienda, un evento gratuito diseñado para conectar a las familias con los recursos y la orientación necesarios para lograr la compra de una vivienda.

El evento se llevará a cabo el 11 de abril de 2026, de 10:00 a. m. a 2:00 p. m., en la sede de la Coalición Latinoamericana, ubicada en 4938 Central Ave, Charlotte, NC. Los miembros de la comunidad pueden registrarse con anticipación en: https://forms.office.com/r/SSapFKUafH.

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Los asistentes tendrán acceso directo a profesionales y organizaciones de confianza que ofrecerán información sobre asistencia para el pago inicial, apoyo para los costos de cierre, opciones de financiamiento y los pasos para comprar una vivienda. El evento proporcionará un espacio seguro y bilingüe donde los participantes podrán hacer preguntas y explorar oportunidades reales.

Habrá servicio de guardería disponible en el lugar para apoyar a las familias durante el evento. Esta iniciativa es posible gracias a la colaboración entre Charlotte-Mecklenburg Community Relations, Ada Jenkins Center, Habitat for Humanity of the Charlotte Region y DreamKey Partners, con el apoyo de First National Bank.

Finalmente durante casi 36 años, la Coalición Latinoamericana ha servido a la comunidad de Charlotte brindando acceso a recursos esenciales, educación y oportunidades que empoderan a individuos y familias.

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