EE.UU. detiene y deporta a familiares de Qasem Soleimani

Washington.- En una operación contundente liderada por agentes federales, la sobrina y la sobrina nieta del fallecido general iraní Qasem Soleimani fueron arrestadas tras la revocación de su estatus de residentes permanentes (LPR).

Así lo anunció el Departamento de Estado en un comunicado, en el que indicó que la medida, ejecutada bajo las órdenes del Secretario de Estado Marco Rubio, pone fin a la estancia de Hamideh Soleimani Afshar y su hija en suelo estadounidense, quedando ambas bajo la custodia del Servicio de Inmuebles y Control de Aduanas (ICE).

Según informes oficiales y un análisis de sus propias redes sociales, Soleimani Afshar era una defensora activa del régimen totalitario de Irán mientras residía en Los Ángeles.

De la misma manera, indicaron que se le acusa de promover propaganda oficialista, celebrar ataques contra soldados estadounidenses y calificar a los Estados Unidos como el «Gran Satán». Este historial de apoyo explícito al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, designada como organización terrorista, fue determinante para su detención.

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Deportan al esposo de Afshar

Por otro lado, destacaron que la acción administrativa no se limitó a las dos mujeres; el esposo de Afshar también ha sido vetado permanentemente de ingresar a los Estados Unidos. Esta medida sigue la línea de firmeza adoptada a principios de mes por el Secretario Rubio, quien también terminó con el estatus legal de Fatemeh Ardeshir-Larijani y su esposo, vinculados a la cúpula de seguridad nacional iraní, asegurando que ambos ya no se encuentran en territorio norteamericano.

En este sentido, el Departamento de Estado subrayó que la actual administración no permitirá que el país sirva de refugio para nacionales extranjeros que respalden regímenes terroristas anti-estadounidenses.

«Estamos recuperando la misión de poner los intereses de nuestra nación primero», afirmó la oficina del Secretario Rubio, agradeciendo la colaboración del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para garantizar la protección y seguridad de los ciudadanos.

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