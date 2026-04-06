Kannapolis, NC.- La programación de verano de Kannapolis 2026 incluye una variada selección de música, películas familiares y entretenimiento infantil. Todos los eventos son gratuitos. Uno de los conciertos irá seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.
Durante su estancia en Kannapolis, no deje de explorar la ciudad, especialmente su centro, que ha sido revitalizado. La ciudad ha preparado una guía para que disfrute de un día en Kannapolis. Además, visite el renovado Teatro Gem.
Ubicaciones de la serie de entretenimiento de verano de Kannapolis
Parque de los Veteranos
119 North Main Street
Kannapolis, NC 28081
Village Park,
700 West C Street
Kannapolis, NC 28081
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Biblioteca Afton Ridge
6095 Glen Afton Blvd
Kannapolis, NC 28027
Biblioteca de Kannapolis
850 Mountain Street
Kannapolis, NC 28081
Conciertos en Village Park
El ciclo de conciertos de verano de Kannapolis tendrá lugar a las 7:00 p.m. en Village Park durante cinco sábados de 2026.
- 6 de junio: Truco barato
- 20 de junio: Josh Turner
- 27 de junio: Orquesta Sinfónica de Charlotte (seguido de fuegos artificiales)
- 11 de julio: The Four Tops
- 8 de agosto: Andy Grammer, con Walk Off the Earth
Jueves en Main
El ciclo de conciertos Thursdays on Main se celebra cinco jueves, de mayo a septiembre de 2026, en Veterans Park. Los conciertos comienzan a las 6:00 p.m.
- Jueves, 7 de mayo Banda de Oz
- Jueves, 11 de junio Rivermist
- Jueves, 9 de julio Las brasas
- Jueves, 13 de agosto Demasiada Sylvia
- Jueves 10 de septiembre: Jim Quick y The Coastline
Películas de Village Park
El ciclo de cine al aire libre «Movies in the Park» se celebra cinco viernes, de mayo a julio de 2026, a las 10:45 p.m., en Village Park.
- Viernes, 22 de mayo: Inside Out 2
- Viernes, 29 de mayo: Lilo y Stitch
- Viernes, 12 de junio: Zootopia 2
- Viernes, 17 de julio: Cómo entrenar a tu dragón
- Viernes, 31 de julio: Super Mario Bros. Galaxy
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Historias bajo las estrellas
El evento «Historias bajo las estrellas» se celebra un sábado al mes, de abril a agosto de 2026, a las 7:00 p.m., en las afueras de una de las bibliotecas de Kannapolis.
- Sábado 18 de abril: Porkchop Productions (Biblioteca principal de Kannapolis)
- Sábado 16 de mayo: Story Ship (Biblioteca de Afton)
- Sábado 13 de junio: Sparkpoint Innovations (Biblioteca de Afton)
- Sábado 18 de julio: Magos infantiles de B-Rad (Biblioteca principal de Kannapolis)
- Sábado 15 de agosto: Control de gravedad (Biblioteca principal de Kannapolis)