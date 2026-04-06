Kannapolis, NC.- La programación de verano de Kannapolis 2026 incluye una variada selección de música, películas familiares y entretenimiento infantil. Todos los eventos son gratuitos. Uno de los conciertos irá seguido de un espectáculo de fuegos artificiales.

Durante su estancia en Kannapolis, no deje de explorar la ciudad, especialmente su centro, que ha sido revitalizado. La ciudad ha preparado una guía para que disfrute de un día en Kannapolis. Además, visite el renovado Teatro Gem.

Ubicaciones de la serie de entretenimiento de verano de Kannapolis

Parque de los Veteranos

119 North Main Street

Kannapolis, NC 28081

Village Park,

700 West C Street

Kannapolis, NC 28081

Lee también: Kannapolis otorga subvenciones a organizaciones sin fines de lucro

Biblioteca Afton Ridge

6095 Glen Afton Blvd

Kannapolis, NC 28027

Biblioteca de Kannapolis

850 Mountain Street

Kannapolis, NC 28081

Conciertos en Village Park

El ciclo de conciertos de verano de Kannapolis tendrá lugar a las 7:00 p.m. en Village Park durante cinco sábados de 2026.

6 de junio: Truco barato

20 de junio: Josh Turner

27 de junio: Orquesta Sinfónica de Charlotte (seguido de fuegos artificiales)

11 de julio: The Four Tops

8 de agosto: Andy Grammer, con Walk Off the Earth

Jueves en Main

El ciclo de conciertos Thursdays on Main se celebra cinco jueves, de mayo a septiembre de 2026, en Veterans Park. Los conciertos comienzan a las 6:00 p.m.

Jueves, 7 de mayo Banda de Oz

Jueves, 11 de junio Rivermist

Jueves, 9 de julio Las brasas

Jueves, 13 de agosto Demasiada Sylvia

Jueves 10 de septiembre: Jim Quick y The Coastline

Películas de Village Park

El ciclo de cine al aire libre «Movies in the Park» se celebra cinco viernes, de mayo a julio de 2026, a las 10:45 p.m., en Village Park.

Viernes, 22 de mayo: Inside Out 2

Viernes, 29 de mayo: Lilo y Stitch

Viernes, 12 de junio: Zootopia 2

Viernes, 17 de julio: Cómo entrenar a tu dragón

Viernes, 31 de julio: Super Mario Bros. Galaxy

Historias bajo las estrellas

El evento «Historias bajo las estrellas» se celebra un sábado al mes, de abril a agosto de 2026, a las 7:00 p.m., en las afueras de una de las bibliotecas de Kannapolis.

Sábado 18 de abril: Porkchop Productions (Biblioteca principal de Kannapolis)

Sábado 16 de mayo: Story Ship (Biblioteca de Afton)

Sábado 13 de junio: Sparkpoint Innovations (Biblioteca de Afton)

Sábado 18 de julio: Magos infantiles de B-Rad (Biblioteca principal de Kannapolis)

Sábado 15 de agosto: Control de gravedad (Biblioteca principal de Kannapolis)

Video: Llega a Charlotte. El Festival inaugural de la Herencia Hispana de las Carolinas‼️‼️