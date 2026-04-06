Charlotte, NC.- Un árbol de gran tamaño cayó sobre dos vehículos estacionados la noche del domingo 5 de abril en Charlotte, lo que dejó a una persona gravemente herida y generó una rápida movilización de los servicios de emergencia en la zona según indicaron en sus redes sociales Charlotte Fire.

Tree Falls on Two Vehicles, One Person Seriously Injured Charlotte Fire responded to the 1200 block of Clement Avenue at approximately 7:47 p.m. after receiving a report of a tree that had fallen onto two vehicles parked along the side of the road. The call came from the… pic.twitter.com/qp7nKBgZSd — Charlotte Fire Dept (@CharlotteFD) April 6, 2026

El incidente ocurrió alrededor de las 7:47 p. m. en la cuadra 1200 Clement Avenue, cuando el Departamento de Bomberos de Charlotte recibió una llamada de auxilio. El ocupante del primer vehículo reportó que un árbol se desplomó sobre ambos automóviles y alertó que una persona permanecía atrapada en el segundo carro.

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Según la información oficial, el conductor del primer vehículo logró salir por sus propios medios antes de la llegada de los bomberos y no presentó lesiones. Sin embargo, la situación resultó más compleja en el segundo automóvil, que sufrió daños estructurales significativos debido al impacto del árbol, lo que dejó a su ocupante inmovilizado en el interior.

Varias unidades de emergencia llegaron al lugar en cuestión de minutos y confirmaron el estado de los involucrados. Los equipos de rescate iniciaron de inmediato un protocolo de estabilización para evitar movimientos adicionales tanto del árbol como del vehículo afectado, una maniobra clave para garantizar la seguridad del paciente y de los rescatistas.

Los bomberos aseguraron cuidadosamente los restos del árbol y la estructura del automóvil antes de abrir un acceso que permitiera llegar hasta la persona atrapada. Esta fase del operativo exigió precisión y coordinación, debido al riesgo de colapso o desplazamiento de los elementos involucrados.

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Tras varios minutos de trabajo, los equipos lograron liberar al ocupante del segundo vehículo aproximadamente a las 8:18 p. m. Los paramédicos trasladaron al herido a un hospital cercano, donde ingresó con lesiones de gravedad.

Las autoridades no han informado aún las causas que provocaron la caída del árbol, aunque este tipo de incidentes suele relacionarse con factores climáticos o debilitamiento estructural de la vegetación.

El suceso pone de relieve la importancia de mantener medidas de prevención en zonas urbanas con grandes árboles, así como la capacidad de respuesta de los equipos de emergencia ante situaciones de alto riesgo.

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