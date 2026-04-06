Artemis II rompe el récord de distancia humana tras superar a la mítica Apolo 13

Houston – La misión Artemis II de la NASA ha hecho historia el lunes 6 de abril a la 1:56 p.m. al convertirse en la misión tripulada que más lejos ha viajado desde la Tierra.

Así lo dio a conocer la NASA en su portal web, en donde indicaron que los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen (CSA) superaron oficialmente el récord de 248.655 millas establecido por la tripulación del Apolo 13 en 1970.

En este sentido, afirmaron que este logro marca un punto de inflexión en la nueva era de exploración lunar bajo la directiva de «América Primero», consolidando el liderazgo de los Estados Unidos en el espacio profundo.

LIVE: Watch with us as the Artemis II astronauts make their closest approach to the Moon, traveling farther from Earth than ever before. https://t.co/Zpy7GdTqA8 — NASA (@NASA) April 6, 2026

Será transmitido por plataformas de streaming

Por otro lado, señalaron que en preparación para el sobrevuelo lunar, el equipo científico instruyó a la tripulación sobre 30 objetivos clave, incluyendo el cráter Orientale de 600 millas de ancho y la cuenca Hertzsprung.

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Explicaron que estas observaciones en el lado oculto de la Luna permitirán a los científicos comprender mejor la evolución geológica lunar a través del análisis de impactos milenarios.

Por último, la NASA confirmó que la nave Orion entrará en un apagón de comunicaciones programado entre las 6:44 y las 7:25 p.m. (hora del Este) mientras transita por detrás de la Luna, un momento crítico de la misión que será seguido en vivo por millones a través de plataformas globales de streaming.

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