Persecución en Greensboro deja a un menor gravemente herido tras accidente

Greensboro, NC.- Un operativo policial en la ciudad de Greensboro derivó en un accidente de tránsito que dejó a un menor con heridas de gravedad la noche del viernes del 3 de abril de 2026. Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias del hecho y determinar responsabilidades.

GREENSBORO, NC (April 4, 2026) – Greensboro Police are investigating a crash that seriously injured a juvenile Friday night. At approximately 7:09 p.m., officers attempted an investigative stop of a stolen vehicle parked at the Refuel in the 2400 block of East Market Street. The… pic.twitter.com/pb5NVJ2cDt — Greensboro Police Department (@GSO_Police) April 4, 2026

El incidente comenzó alrededor de las 7:09 p. m., cuando agentes intentaron intervenir un vehículo reportado como robado que permanecía estacionado en una gasolinera ubicada en la cuadra 2400 East Market Street. Durante el procedimiento, el conductor desatendió las indicaciones de los oficiales y aceleró de forma repentina, lo que generó una situación de alto riesgo.

En medio de la maniobra, los agentes observaron cómo una mujer cayó desde el asiento del pasajero directamente al pavimento. Este hecho incrementó la gravedad del escenario y activó una respuesta inmediata por parte de los funcionarios, quienes iniciaron un intento de seguimiento del vehículo.

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Minutos después, los oficiales lograron ubicar restos del automóvil en la cuadra 1200 Huffine Mill Road. En el lugar, confirmaron que el vehículo había protagonizado un accidente de un solo automóvil. Como consecuencia del impacto, el conductor salió expulsado del vehículo, lo que agravó su condición.

Los agentes solicitaron asistencia médica de emergencia y ejecutaron maniobras de reanimación en el sitio mientras llegaban los equipos especializados. Posteriormente, los servicios de emergencia trasladaron al conductor en ambulancia hacia un hospital local, donde recibe atención por lesiones de consideración.

Las autoridades no han ofrecido detalles ampliados sobre el estado de la mujer que cayó del vehículo ni sobre la identidad de los involucrados, aunque confirmaron que un menor resultó gravemente herido en el desarrollo de los hechos.

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De manera paralela, el Departamento de Policía de Greensboro activó los protocolos correspondientes para este tipo de incidentes. La División de Normas Profesionales asumirá una investigación interna con el objetivo de evaluar el cumplimiento de los procedimientos establecidos por parte de los agentes que participaron en la intervención.

Mientras avanza este proceso, los funcionarios involucrados permanecerán asignados a tareas administrativas, tal como lo establece la normativa vigente. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones tanto del accidente como de la actuación policial, en un caso que genera preocupación en la comunidad por la magnitud de sus consecuencias.

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