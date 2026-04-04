Manten a tus mascotas seguras este Domingo de Pascua

Charlotte, NC.- A medida que las familias se preparan para celebrar la Pascua con búsquedas de huevos, dulces y decoraciones festivas, es importante recordar que algunas tradiciones pueden representar riesgos para las mascotas, desde el chocolate y los caramelos hasta las plantas decorativas y los objetos pequeños de plástico.

Para ayudar a mantener a las mascotas seguras esta Pascua, Best Friends Animal Society, una organización nacional líder en bienestar animal dedicada a salvar la vida de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y lograr que todo el país sea No-Kill*, comparte los siguientes consejos para disfrutar de una celebración feliz y sin peligros:

Mantén los dulces y el chocolate fuera de su alcance.

Lee también: Incendio deja una familia desplazada y cinco mascotas muertas

Asegúrate de guardar las canastas de Pascua, los recipientes con dulces y los huevos de plástico en lugares seguros. El chocolate, especialmente el oscuro o para hornear, es tóxico para perros y gatos. Los dulces sin azúcar que contienen xilitol también pueden ser extremadamente peligrosos. Como alternativa, puedes ofrecer premios seguros para mascotas, como Blue Buffalo BLUE Bits para perros o BLUE Bursts para gatos.

Ten cuidado con el pasto artificial de Pascua y los juguetes pequeños

El pasto plástico, los juguetes pequeños y las piezas decorativas pueden resultar atractivos para las mascotas, pero pueden causar asfixia o bloqueos digestivos si los mastican o ingieren. Considera usar alternativas seguras o mantener estos artículos fuera de su alcance.

Presta atención a las plantas festivas

Algunas plantas populares en Pascua, como los lirios, son altamente tóxicas para los gatos y pueden poner en riesgo su vida incluso en pequeñas cantidades. Mantén estas plantas fuera de su alcance o elige opciones seguras para mascotas.

Crea un espacio tranquilo y seguro para tu mascota

Las reuniones pueden traer más personas, ruido y actividad al hogar. Prepara un espacio cómodo y tranquilo donde tu mascota pueda descansar si se siente abrumada.

Ofrece solo alimentos seguros para mascotas

Aunque puede ser tentador compartir comida, muchos alimentos humanos pueden causar malestar o ser dañinos para las mascotas. Opta por premios adecuados para ellas y evita darles sobras de la mesa.

Mientras las familias celebran la llegada de la primavera y pasan más tiempo juntas en casa, también es una gran oportunidad para ayudar a una mascota que lo necesita. Abrir tu hogar como hogar temporal o adoptar puede marcar una diferencia que salva vidas.

Lee también: Actividades y clínicas gratuitas para el bienestar de las mascotas

Para encontrar un albergue cercano o conocer más sobre Best Friends Animal Society, visita salvaunamascota.org.

*“No-kill” se define por una tasa de salvación del 90% para los animales que ingresan a un albergue y es un referente significativo y de sentido común para medir el progreso en la salvación de vidas. Por lo general, el número de mascotas que sufren problemas médicos o de comportamiento irreparables que comprometen su calidad de vida y les impiden ser reubicadas no supera el 10% de todos los perros y gatos que ingresan a los albergues.

Para que cualquier comunidad sea considerada “no-kill”, todos los actores de esa comunidad deben trabajar juntos para lograr y mantener ese objetivo común, priorizando la seguridad de la comunidad y la buena calidad de vida de las mascotas como principios rectores de “no-kill”. Esto implica cooperación entre albergues de animales, grupos de rescate, agencias gubernamentales, miembros de la comunidad y otros actores, todos comprometidos con las mejores prácticas y protocolos.

Acerca de Best Friends Animal Society

Best Friends Animal Society es una organización líder en bienestar animal dedicada a salvar las vidas de perros y gatos en los albergues de Estados Unidos y hacer que todo el país sea “no-kill”. Fundada en 1984, Best Friends opera instalaciones y programas de salvación en todo el país en asociación con más de 5,500 albergues y organizaciones de rescate.

Desde su sede en Kanab, Utah, también operan el santuario de animales “no-kill” más grande del país, un destino que da vida a su misión para miles de visitantes cada año. Mantienen la base de datos de albergues de animales más completa del país y la ponen a disposición del público, brindando a las comunidades información crítica sobre las necesidades de sus albergues locales y cómo pueden ayudar. Creen que cada perro y gato merece un hogar. Y creen que, trabajando juntos, pueden salvarlos a todos.

Video: Perros de terapia Resultados efectivos