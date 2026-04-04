Charlotte, NC.- La Oficina del Sheriff del Condado Mecklenburg (MCSO) refuerza sus esfuerzos de reinserción con la apertura de la Casa del Sheriff, tras la inauguración del primer Centro de Recursos Post-Liberación de su tipo. Se cree que la Casa del Sheriff es la primera casa de transición de una oficina del sheriff en las Carolinas, creada para apoyar a los residentes que salen de prisión mientras continúan su recuperación y se preparan para la vida independiente.

El ingreso estará limitado a personas que cumplan con estrictos requisitos de elegibilidad y hayan demostrado un compromiso genuino con su sobriedad, rehabilitación y preparación general para la reinserción. Además de vivienda, los residentes también recibirán tratamiento para el abuso de sustancias, apoyo entre pares y servicios integrales diseñados para ayudarlos a mantener la sobriedad y construir una base sólida.

La Casa del Sheriff es un centro de recuperación para el tratamiento de adicciones protegido por la HIPAA, donde cada residente realiza controles periódicos con un consejero de apoyo entre pares y recibe apoyo de un equipo de tratamiento que incluye un profesional clínico con licencia, servicios de apoyo entre pares y miembros del equipo de reinserción de la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO).

Además de vivienda y apoyo para el tratamiento, las personas también pueden recibir recursos como teléfonos celulares, pases de autobús y viajes en Uber para facilitar el acceso a citas, empleo, tratamiento y otras necesidades de reinserción.

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El Centro de Recursos Posteriores a la Liberación sirve como centro principal para que los residentes reciban apoyo continuo del personal de reinserción de la MCSO, accedan a referencias comunitarias y hagan la transición a una vivienda permanente después de su estancia en la casa de reinserción. Esta conexión ayuda a garantizar que los residentes sigan recibiendo orientación y apoyo mientras trabajan para lograr la estabilidad a largo plazo.

La Casa del Sheriff se financia mediante una subvención de la Oficina de Asistencia de la Oficina de Justicia (BJA), que también apoya el Programa Integral de Uso de Opioides, Estimulantes y Sustancias (COSSUP) de la MCSO. Este programa se creó para ayudar a cubrir la falta de servicios para los residentes que salen del centro de detención, en particular aquellos que solicitaron tratamiento por consumo de sustancias pero fueron incluidos en listas de espera y, a menudo, liberados sin recibir el apoyo que necesitaban.

Mediante esta iniciativa, los residentes elegibles pueden comenzar a recibir apoyo mientras aún están bajo custodia y continuarlo después de su liberación. El programa está diseñado para brindar continuidad en la atención y un camino estructurado hacia adelante para quienes trabajan para superar los problemas de consumo de sustancias.

La Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO) adjudicó la solicitud de propuestas para el componente de vivienda a la Liga Urbana de las Carolinas Centrales, que se asoció con QC Homes para ayudar a establecer y administrar la residencia. Se contrató a personas con experiencia vivida para ayudar a preparar la vivienda, lo que aportó información valiosa sobre el tipo de entorno de apoyo que puede ayudar a los residentes a tener éxito después de su liberación.

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“Esta casa representa más que un simple lugar donde quedarse; representa esperanza, responsabilidad y una segunda oportunidad”, dijo el Sheriff Garry McFadden. La Casa del Sheriff está destinada a personas que se han esforzado, han demostrado un cambio real y están comprometidas a continuar ese progreso al reintegrarse a la comunidad. Hoy, la primera persona que se mudó a la casa comentó que “nunca esperó que se viera tan bien”.

Esta reacción refleja el propósito de este espacio: Brindar una base sólida donde las personas puedan continuar su tratamiento, fortalecer sus redes de apoyo y prepararse para reintegrarse con éxito a nuestra comunidad. Esto no sería posible sin la ayuda de Robyn Hamilton, directora ejecutiva de la Liga Urbana de las Carolinas Centrales, quien siempre está dispuesta a colaborar con nosotros para crear mejores oportunidades para los miembros de nuestra comunidad.

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Finalmente, la Oficina del Sheriff del Condado Maricopa (MCSO) mantiene su compromiso de desarrollar soluciones innovadoras de reinserción que mejoren los resultados para los residentes y refuercen la seguridad pública mediante una rehabilitación y un apoyo significativos.

Video: Escuche lo que nos dijo el #SheriffMcFadden al consultarle si colaboran con ICE.