Capturan a hispano por incesto y abuso de menores en Gastonia

Gastonia, NC.- Las autoridades ejecutaron un operativo coordinado que culminó con la detención de un hombre acusado de delitos graves que generan alta preocupación en la comunidad. El 2 de abril de 2026, oficiales del Departamento de Policía de Gastonia, junto con integrantes de la Carolinas Regional Fugitive Task Force del Servicio de Alguaciles de Estados Unidos, lograron ubicar y arrestar al hispano Francisco Rosales-Ortiz, quien enfrentaba múltiples cargos vinculados a delitos contra menores.

Los investigadores mantenían una búsqueda activa contra Rosales-Ortiz por denuncias que incluían tres cargos de incesto y tres cargos de explotación sexual de primer grado de un niño. Las autoridades reunieron información clave durante varios días, lo que permitió establecer su paradero y planificar la operación de captura con precisión.

El procedimiento reflejó un trabajo articulado entre organismos locales y federales, que sumaron recursos, inteligencia y personal especializado para asegurar resultados efectivos. Equipos tácticos participaron en la ejecución del arresto, priorizando la seguridad de la comunidad y evitando riesgos adicionales durante la intervención.

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Voceros del Departamento de Policía de Gastonia destacaron la importancia de la colaboración interinstitucional para enfrentar delitos de alta gravedad. Subrayaron que este tipo de coordinación fortalece la capacidad de respuesta ante casos que involucran a víctimas vulnerables, especialmente menores de edad.

Las autoridades también reiteraron su compromiso con la protección de la comunidad y la búsqueda constante de justicia. Enfatizaron que las investigaciones relacionadas con delitos sexuales contra niños reciben atención prioritaria y movilizan todos los recursos disponibles para garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes.

El caso continúa en proceso judicial, mientras los organismos competentes avanzan en la recopilación de pruebas y el desarrollo de las diligencias necesarias. Las autoridades invitaron a la ciudadanía a colaborar con información relevante que contribuya al esclarecimiento de hechos similares y recordaron la importancia de denunciar cualquier situación que ponga en riesgo la integridad de niños y adolescentes.

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Este arresto marca un paso significativo dentro de las acciones destinadas a combatir delitos de alto impacto, reafirmando el compromiso institucional con la seguridad pública y la defensa de los sectores más vulnerables.

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