Ruta de Libros del Gran Charlotte en abril

Charlotte, NC.- El Greater Charlotte Book Crawl , que tendrá lugar del 1 al 30 de abril de 2026, te reta a visitar algunas de las excelentes librerías independientes de la región de Charlotte.

La lista de librerías incluye tanto librerías de segunda mano como de libros nuevos, en toda la región de Charlotte, incluyendo Cornelius, Davidson, Concord, Harrisburg, Kannapolis, Salisbury, Mooresville, Rock Hill, Charlotte y más.

Puede recoger su pasaporte y pegatina gratuitos en cualquier librería participante a partir del 1 de abril de 2026. Durante el mes de abril, consiga un sello en su pasaporte cada vez que visites una librería diferente. Gana premios al alcanzar ciertos objetivos.

Puede descargar e imprimir su pasaporte del Book Crawl, o recoger uno en cualquier librería independiente participante a partir del 1 de abril. Para más información puede seguir a Greater Charlotte Book Crawl en Facebook.

Premios #1:

Visite siete (7) tiendas participantes y reclama tu audiolibro gratuito de Libro.fm en la séptima tienda que visites. #2:

Visite quince (15) tiendas participantes y recoge un póster literario gratuito en la tienda número 15 que visites. #3:

Visite las 25 tiendas participantes y gana una bolsa de tela conmemorativa de 2026 gratis! Los participantes que completen la actividad también tendrán la oportunidad de participar en el sorteo del gran premio de este año.

¡Participe y gane el gran premio!

Quienes completen la ruta de libros podrán inscribirse para ganar el Gran Premio. El ganador será seleccionado al azar entre los participantes y recibirá una tarjeta de regalo de $20 de cada tienda participante, ¡con un valor total de $420! La fecha límite para participar es el 30 de abril de 2026.