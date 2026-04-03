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Ruta de Libros del Gran Charlotte en abril

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Jacmibel Rosa

Charlotte, NC.- El Greater Charlotte Book Crawl , que tendrá lugar del 1 al 30 de abril de 2026, te reta a visitar algunas de las excelentes librerías independientes de la región de Charlotte.

La lista de librerías incluye tanto librerías de segunda mano como de libros nuevos, en toda la región de Charlotte, incluyendo Cornelius, Davidson, Concord, Harrisburg, Kannapolis, Salisbury, Mooresville, Rock Hill, Charlotte y más.

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Puede recoger su pasaporte y pegatina gratuitos en cualquier librería participante a partir del 1 de abril de 2026. Durante el mes de abril, consiga un sello en su pasaporte cada vez que visites una librería diferente. Gana premios al alcanzar ciertos objetivos.

Puede descargar e imprimir su pasaporte del Book Crawl, o recoger uno en cualquier librería independiente participante a partir del 1 de abril. Para más información puede seguir a Greater Charlotte Book Crawl en Facebook.

Premios

#1:
Visite siete (7) tiendas participantes y reclama tu audiolibro gratuito de Libro.fm en la séptima tienda que visites.

#2:
Visite quince (15) tiendas participantes y recoge un póster literario gratuito en la tienda número 15 que visites.

#3: 
Visite las 25 tiendas participantes y gana una bolsa de tela conmemorativa de 2026 gratis! Los participantes que completen la actividad también tendrán la oportunidad de participar en el sorteo del gran premio de este año.

¡Participe y gane el gran premio!

Quienes completen la ruta de libros podrán inscribirse para ganar el Gran Premio. El ganador será seleccionado al azar entre los participantes y recibirá una tarjeta de regalo de $20 de cada tienda participante, ¡con un valor total de $420! La fecha límite para participar es el 30 de abril de 2026. 

Día de las librerías independientes

Sigue a las tiendas en las redes sociales para enterarte de los eventos especiales que tendrán lugar en ellas el 25 de abril de 2026, Día de las Librerías Independientes.

Librerías participantes

Condado Mecklenburg

Book Buyers,
3040 Eastway Drive, Charlotte, NC.
Enorme librería de segunda mano. Hogar de gatos.

The Book Rack,
Ubicada en 10110 Johnston Road, Charlotte,
Es una librería de segunda mano en el sur de Charlotte con más de 50,000 libros usados ​​y una selección limitada de libros nuevos.

Cafetería y librería Julia’s Cafe & Books,
1133 N Wendover Road, Charlotte, NC.
Parte de Habitat for Humanity ReStore.

Main Street Books,
126 South Main Street, Davidson.
Librería independiente en el corazón del histórico Davidson. Visite Davidson y pase por Summit Coffee, Ben & Jerry’s y mucho más.

Lee también: Libros en actividad gratuita en Charlotte BookPalooza

Park Road Books,
4139 Park Road, Charlotte.
Librería independiente de servicio completo en Charlotte desde 1977.

That’s Novel Books
At Camp North End
300 Camp Road, Charlotte
Librería de segunda mano en Camp North End

Librería Trope Bookshop,
1516 Lyon Ct., Charlotte, NC.
>Librería móvil especializada en novelas románticas.

Troubadour,
1712 Sardis Road N., Charlotte, NC

Walls of Books,
20920 Torrence Chapel Road, Cornelius.
Libros nuevos y usados ​​en Cornelius.

Condado Cabarrus

Editions Coffee and Bookstore,
217 S. Main Street, Kannapolis, NC.
Librería y cafetería en el centro de Kannapolis. ¡Aprovecha tu visita para conocer el hermoso y revitalizado centro de Kannapolis !

Goldberry Books,
12 Union Street South, Concord, NC.
Librería familiar en el centro de Concord, que vende libros nuevos y usados.

Second Look Books,
4519 School House Commons, Harrisburg, NC.
Pequeña librería familiar con miles de libros usados ​​en buen estado, así como una amplia selección de los últimos bestsellers.

Condado Gaston

Librería Belmont,
7 Main Street, Belmont, NC.
Una librería con un ambiente cívico y familiar, con una cuidada selección de libros, plantas de interior, discos, juegos y bebidas. ¡No olvides venir con toda la familia y visitar la casita del árbol y la sala de lectura para niños!

Librería Cleary’s,
105 N Main Street, Mount Holly, NC

Condado Iredell

Librería Fred and June’s Books,
162 N Main Street, Mooresville.
Libros nuevos y usados ​​de una amplia variedad de géneros.

Condado Rowan

South Main Book Company,
110 South Main Street, Salisbury, NC.
Librería independiente en el centro de Salisbury. Aprovecha para visitar el centro de Salisbury .

Condado Union

Librería temporal Archimedes’ Loft,
1625 Walkup Avenue, Monroe, NC

So Much More to the Story Bookery
130 S Main Street, Monroe, NC

Librería The Book Lady
3515 W Highway 74, Monroe, NC.
Venta de libros nuevos y usados. Aceptamos libros usados ​​como parte de pago y recibimos crédito en la tienda.

Condado York, Carolina del Sur

Corks, Cooks & Books,
295 Herlong Avenue, Rock Hill, SC.
​​Restaurante, bar de vinos y librería.

Tall Stories Books and Print Gallery,
ubicada en 164 S Cherry Road, Rock Hill, SC,
se especializa en ciencia ficción, misterio y fantasía.

Librería Liberty,
1037 Oakland Avenue, Rock Hill, SC.
​​Libros nuevos y usados.

Librerías móviles

The Story Collective Co.
202 E Main Street, Rock Hill, SC

Biblioteca móvil Urban Reader,
305 McGill Ave NW, Concord, NC

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