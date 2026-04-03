Identifican víctima de homicidio en la cuadra 6900 The Plaza

Charlotte, NC.- Detectives de la Unidad de Homicidios del Departamento de Policía de Charlotte-Mecklenburg (CMPD) identificaron a la víctima de homicidio en la cuadra 6900 The Plaza en North Tryon Division.

Case update. See full release: https://t.co/zaW4p2WbEt — CMPD News (@CMPD) April 2, 2026

La víctima en este caso fue identificada como Emanuel Cheek, de 76 años de edad. Los familiares más cercanos de la víctima han sido notificados de su fallecimiento.

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El hecho

El miércoles 1 de abril, aproximadamente a las 12:00 p.m. los agentes respondieron a una llamada de auxilio en la cuadra 6900 The Plaza. Al llegar, encontraron a una persona fallecida en la vivienda. Los agentes confirmaron el fallecimiento de la víctima en el lugar.

Detectives de la Unidad de Homicidios acudieron al lugar para realizar una investigación, y el equipo de Investigación de la Escena del Crimen se encargó de procesar la escena y recolectar pruebas físicas. Representantes del Comando de Operaciones del CMPD, la Unidad de Personas Desaparecidas, los Servicios de Atención a las Víctimas y el Departamento de Bomberos de Charlotte también acudieron para prestar asistencia.

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La investigación de este caso está en curso. A medida que se disponga de más información, la División de Asuntos Públicos del CMPD la publicará. Se solicita a cualquier persona que tenga información sobre este incidente que llame al 704-432-8477 (TIPS) y hable directamente con un detective de la Unidad de Homicidios. El detective Dougherty es el detective principal asignado a este caso.

Finalmente el público también puede proporcionar información de forma anónima llamando a Charlotte Crime Stoppers al 704-334-1600 , utilizando la aplicación móvil Charlotte Crime Stoppers P3 Tips o visitando el sitio web de Charlotte Crime Stoppers . Para obtener más información sobre este caso, consulte el informe: 20260401-1200-01.

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