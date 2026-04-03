HHS lanza el programa STOMP para combatir microplásticos

Washington.- El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), a través de la agencia ARPA-H, lanzaron el programa STOMP (Systematic Targeting Of MicroPlastics), una iniciativa nacional de 144 millones de dólares para investigar y eliminar microplásticos del cuerpo humano.

Al respecto, el Secretario Robert F. Kennedy Jr. advirtió que la acumulación de estos materiales en órganos vitales como pulmones, arterias y el cerebro representa una amenaza creciente y poco comprendida para la salud pública.

Detallaron en un comunicado que el programa busca crear herramientas definitivas para medir la exposición y desarrollar soluciones tecnológicas de remoción.

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Por su parte, la directora de ARPA-H, Alicia Jackson, señaló que la ciencia ha estado «trabajando en la oscuridad» respecto a cómo estos contaminantes afectan la biología humana.

BREAKING: @SecKennedy announces the launch of STOMP: Systematic Targeting Of MicroPlastics — a national program to measure, understand, and remove microplastics from the human body. pic.twitter.com/1LjQ7NcOVg — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) April 2, 2026

Se dividirá en dos fases

Asimismo, detallaron que el programa STOMP se dividirá en dos fases: la primera se centrará en la medición y el estudio de los mecanismos de distribución en el organismo, mientras que la segunda se enfocará en el desarrollo de técnicas de eliminación segura.

HHS and @EPA are confronting microplastics. With the launch of STOMP — Systematic Targeting of MicroPlastics — HHS’ @ARPA_H is building a toolbox for measuring, researching, and removing microplastics from the human body. pic.twitter.com/KmTVQGiyzx — HHS (@HHSGov) April 2, 2026

Acotaron que el objetivo es establecer un «estándar de oro» en métodos de medición que permita a los médicos cuantificar la carga de microplásticos en cada individuo.

Indicaron que un componente crítico de STOMP es la creación de un mecanismo de clasificación de riesgos para los diferentes tipos de plásticos, identificando cuáles causan mayor daño biológico. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actuarán como validadores independientes de estos métodos científicos.

En este sentido, la doctora Shannon Greene, gerente del programa, enfatizó que es imposible divorciar la vida moderna del plástico, por lo que es urgente entender qué daños están causando para intervenir de manera precisa, especialmente en grupos vulnerables como niños y mujeres embarazadas.

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