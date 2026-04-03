EE.UU. y Reino Unido firman acuerdo para reducir costos de medicamentos

Washington.- El Gobierno de los Estados Unidos y el Reino Unido anunciaron un acuerdo estratégico sobre la fijación de precios de productos farmacéuticos, con el objetivo de equilibrar los costos de investigación y desarrollo (I+D).

Al respecto, el representante comercial, Jamieson Greer, explicó que esta medida busca que los socios comerciales paguen una «cuota justa» por la innovación, evitando que los pacientes estadounidenses carguen con todo el peso financiero de las medicinas de próxima generación.

Asimismo, en un comunicado, indicaron que el acuerdo aborda desequilibrios comerciales históricos y busca incentivar la inversión en el sector de las ciencias de la vida en ambas naciones.

Por su parte Robert F. Kennedy Jr., Secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS), calificó este convenio como un paso fundamental para terminar con un sistema donde los estadounidenses pagan más para que otros países paguen menos.

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«Los pacientes de nuestro país merecen el mismo acceso asequible a los medicamentos que tienen los ciudadanos del Reino Unido», afirmó Kennedy.

🇺🇸🤝🇬🇧 U.S.-UK Arrangement on Pharmaceutical Pricing Today’s Arrangement addresses long-standing imbalances in pharmaceutical trade while driving investment and development in both our countries. Learn more: https://t.co/WNidWwQabn pic.twitter.com/GGUc0GsJ2B — United States Trade Representative (@USTradeRep) April 2, 2026

Garantizará el futuro de los avances médicos

Asimismo, la administración Trump sostuvo en comunicado que esta armonización de precios permitirá una competencia más leal y un acceso más equitativo a terapias vitales en el mercado transatlántico.

Por último, el secretario de comercio, Howard Lutnick, destacó que el acuerdo es una victoria para la economía de la innovación y refuerza a EE. UU. como el principal centro mundial de biotecnología.

Además, acotaron que de expandir el acceso a medicamentos bajo términos de «nación más favorecida», el pacto busca fortalecer las cadenas de suministro y garantizar que los futuros avances médicos se fabriquen en suelo estadounidense.

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