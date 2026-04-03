Charlotte, NC.- Abril abre un espacio clave para visibilizar realidades que atraviesan miles de familias. En el marco del Mes de Concienciación sobre el Autismo, comunidades hispanas en Estados Unidos movilizan esfuerzos para enfrentar los desafíos asociados a esta condición y generar redes de apoyo a través de iniciativas solidarias.

Datos recientes de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) reflejan un cambio significativo en la evolución de los diagnósticos. El autismo se detecta con mayor frecuencia en niños hispanos y afroamericanos que en niños blancos. Cerca del 3% de los niños hispanos recibe este diagnóstico, frente a aproximadamente el 2% de los niños blancos, una variación que marca distancia respecto a tendencias históricas.

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A pesar de este incremento, numerosas familias hispanas enfrentan obstáculos estructurales. Las barreras idiomáticas limitan el acceso a información y servicios. El estigma cultural influye en la búsqueda de ayuda. Los diagnósticos tardíos retrasan intervenciones oportunas. A esto se suma la presión económica: terapias, educación especializada y atención médica implican costos elevados que muchas veces superan las posibilidades familiares.

En este contexto, diversas familias han decidido actuar y visibilizar sus historias mediante campañas de recaudación de fondos que buscan aliviar cargas urgentes.

En Carolina del Norte, una familia impulsa la campaña “Help Andrew Sleep Safely – Support His Medical Cubby Bed”. Andrew, un niño de 6 años con autismo y comunicación mayormente no verbal, enfrenta serios trastornos del sueño, deambulación nocturna y episodios de autolesión. Sus padres trabajan para reunir 15.000 dólares que permitan adquirir una cama médica especializada, diseñada para garantizar su seguridad durante la noche.

Otro caso conmueve a la comunidad: Brenda Barriga lidera la iniciativa “Prayers and Support for Thiago’s Kidney Transplant”. Su hijo, Thiago Gael Bautista Barriga, convive con autismo y múltiples condiciones médicas, entre ellas enfermedad renal crónica en etapa 5. El niño permanece en lista de espera para un trasplante de riñón. Su familia solicita apoyo económico y acompañamiento solidario para afrontar los tratamientos y encontrar un donante.

La historia de Keila Reyes muestra otra dimensión del impacto familiar. Esta joven mexicoamericana de 18 años, con un rendimiento académico sobresaliente, proyecta iniciar estudios universitarios en psicología. Sin embargo, las exigencias económicas derivadas del cuidado de su hermano menor con autismo severo condicionan ese objetivo. Su familia promueve una campaña para cubrir gastos educativos y sostener ese proyecto de vida.

En Carolina del Sur, la comunidad también se moviliza por Selena, una niña con autismo que requiere una intervención quirúrgica. Tras organizar actividades deportivas, su familia continúa recaudando fondos a través de plataformas digitales para alcanzar la meta necesaria.

Estas historias evidencian una realidad compleja, pero también una respuesta comunitaria activa. Abril no solo invita a tomar conciencia, sino también a involucrarse. Cada aporte, difusión o gesto de apoyo fortalece el camino de familias que, con determinación, buscan mejores condiciones de vida para sus hijos.

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