Aranceles impulsan récord en exportaciones y reducción del déficit comercial

Washington.- A un año de la implementación de la nueva política arancelaria, la oficina del Representante Comercial de EE. UU. reportó una disminución del 24% en el déficit comercial de bienes entre abril de 2025 y febrero de 2026.

En un comunicado, el embajador Jamieson Greer afirmó que el programa comercial del Presidente Trump ha logrado corregir desequilibrios de larga data, mejorando la balanza comercial bilateral con más del 61% de sus socios.

Destacó la reducción del 30% en el déficit con China y un superávit comercial con Suiza por primera vez desde el año 2012.

De la misma manera, detallaron que las exportaciones estadounidenses alcanzaron un máximo histórico de 314 mil millones de dólares en febrero, impulsadas significativamente por el sector agrícola. Las ventas al exterior de productos como maíz, huevos y lácteos registraron aumentos de dos dígitos en comparación con la administración anterior.

Según el informe oficial, el programa de aranceles ha incentivado la producción nacional y ha permitido a EE. UU. superar a Japón en producción de acero bruto por primera vez en más de 25 años, fortaleciendo las cadenas de suministro críticas.

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Recuperación de los salarios en el sector privado

Por otro lado, en el ámbito laboral, los datos indicaron una recuperación histórica de los salarios en el sector privado, superando el ritmo de la inflación. Los trabajadores de «cuello azul» han visto ganancias tangibles; específicamente, los empleados de manufactura aumentaron sus ingresos anuales en 1.800 dólares en promedio, mientras que en la construcción el incremento alcanzó los 3.000 dólares.

Acotaron que la productividad laboral en el sector manufacturero también registró su mayor aumento anual en los últimos quince años, reflejando el impacto del retorno de líneas de producción al país.

En este sentido, el gobierno sostiene que la agenda «Made in America» está cumpliendo su promesa de «presionar el botón de reinicio» en el orden comercial global.

Por último, Jamieson Greer subrayó que estos resultados demuestran que los acuerdos comerciales firmes benefician directamente a las familias trabajadoras.

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