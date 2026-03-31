USCIS impone «escrutinio extremo» a países de riesgo

Washington.- El Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) anunció ha puesto en marcha un ambicioso plan de veto y escrutinio extremo para solicitantes de beneficios migratorios.

En un comunicado detallaron que tras una auditoría interna que calificó los controles previos como «totalmente inadecuados», la agencia ha ordenado la retención y revisión exhaustiva de todas las solicitudes de asilo y beneficios pendientes presentadas por nacionales de países identificados con riesgos de seguridad nacional.

Explicaron que bajo las nuevas directrices de los memorandos de política PM-602-0192, 0193 y 0194, USCIS ha implementado un sistema de «espera y revisión» que afecta especialmente a los procesos de ajuste de estatus por la Lotería de Visas y solicitudes de asilo.

Acotaron que este cambio busca corregir brechas de seguridad que, según la agencia, permitieron previamente la naturalización de individuos que no debieron ser aprobados, comprometiendo la integridad del sistema migratorio estadounidense y la seguridad pública.

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Refuerzan Operación PARRIS

Por otro lado, USCIS indicó que entre las medidas de seguridad reforzadas destaca la Operación PARRIS, una iniciativa liderada por el Centro de Veto de USCIS que realiza verificaciones de antecedentes adicionales y re-entrevistas a refugiados.

Además, señalaron que se han endurecido los protocolos de verificación de identidad mediante el uso obligatorio de biometría, el aumento de la vigilancia en redes sociales, auditorías financieras y entrevistas comunitarias, junto con la reducción de la vigencia de los permisos de trabajo para obligar a chequeos de seguridad más frecuentes.

Por último, indicaron que la agencia ha establecido un riguroso proceso interno para levantar las retenciones de casos de forma individual o grupal, solo tras una revisión de múltiples niveles. USCIS reafirmó su compromiso con la estrategia de «Hacer a América Segura de Nuevo», trabajando de la mano con el Departamento de Estado para analizar factores de riesgo país por país y desarrollar guías específicas que ayuden a los oficiales a detectar fraudes y posibles vínculos con organizaciones terroristas antes de otorgar cualquier beneficio.

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