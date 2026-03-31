Modified date:

Taller de actuación gratuito con material del musical de Bob Esponja

ENTRETENIMIENTO
11
Cortesía: Academia de Música de Charlotte
Jacmibel Rosa

Matthews, NC.- La Academia de Música de Charlotte ofrece un taller de actuación GRATUITO basado en material de la edición juvenil del musical de Bob Esponja el viernes 17 de abril de 2026, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m., en 15040 Idlewild Road, Suite C, Matthews, NC.

Está dirigido a jóvenes de entre 11 y 18 años. El taller es gratuito, pero es necesario inscribirse.

¡La comedia no es para cualquiera!

Lee también: El Teatro Infantil de Charlotte ofrece clases gratuitas de actuación para niños

La buena comedia requiere decisiones audaces, una expresividad física intrépida y una sincronización impecable, y eso es precisamente lo que este taller intensivo de actuación está diseñado para desarrollar.

Utilizando material de la edición juvenil del musical de Bob Esponja, los intérpretes explorarán:

  • Comedia física y movimiento expresivo
  • Sincronización, ritmo y reacciones cómicas
  • Tomar decisiones de carácter específicas y comprometidas

Lee también: Super Saturdays en ImaginOn: Actuaciones gratuitas este verano

Recuerde ir preparado para actuar a lo grande, pensar rápido y comprometerte por completo, porque en Fondo de Bikini, la comedia es un asunto muy serio.

Datos a recordar

  • ¿Cuándo? 17 de abril de 2026, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
  • ¿Quiénes? Estudiantes de entre 11 y 18 años.
  • ¿Costo? ¡GRATIS!
  • Dirigida por Marissa Hertzfeld
  • ¡Inscríbase a continuación para asegurar tu plaza! Link de registro.

Artículos Relacionados

Jacmibel Rosa
164,161FansMe gusta
21,483SeguidoresSeguir
2,607SeguidoresSeguir
38,300SeguidoresSeguir
745SeguidoresSeguir
11,113SuscriptoresSuscribirte