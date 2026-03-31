Matthews, NC.- La Academia de Música de Charlotte ofrece un taller de actuación GRATUITO basado en material de la edición juvenil del musical de Bob Esponja el viernes 17 de abril de 2026, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m., en 15040 Idlewild Road, Suite C, Matthews, NC.
Está dirigido a jóvenes de entre 11 y 18 años. El taller es gratuito, pero es necesario inscribirse.
¡La comedia no es para cualquiera!
La buena comedia requiere decisiones audaces, una expresividad física intrépida y una sincronización impecable, y eso es precisamente lo que este taller intensivo de actuación está diseñado para desarrollar.
Utilizando material de la edición juvenil del musical de Bob Esponja, los intérpretes explorarán:
- Comedia física y movimiento expresivo
- Sincronización, ritmo y reacciones cómicas
- Tomar decisiones de carácter específicas y comprometidas
Recuerde ir preparado para actuar a lo grande, pensar rápido y comprometerte por completo, porque en Fondo de Bikini, la comedia es un asunto muy serio.
Datos a recordar
- ¿Cuándo? 17 de abril de 2026, de 4:00 p.m. a 5:30 p.m.
- ¿Quiénes? Estudiantes de entre 11 y 18 años.
- ¿Costo? ¡GRATIS!
- Dirigida por Marissa Hertzfeld
- ¡Inscríbase a continuación para asegurar tu plaza! Link de registro.