Supremo anula la prohibición de las «terapias de conversión» en Colorado

Washington.- La Corte Suprema de Estados Unidos determinó el martes 31 de marzo que la legislación de Colorado que prohibía las «terapias de conversión» en menores vulnera el derecho constitucional a la libertad de expresión.

A través de varios medios de comunicación se conoció que el fallo, que contó con una abrumadora mayoría de 8 votos contra 1, favorece a la terapeuta cristiana Kaley Chiles, quien argumentó que la normativa estatal coartaba su capacidad de comunicación profesional basada en sus creencias.

Al respecto, el juez Neil Gorsuch, redactor de la opinión mayoritaria, enfatizó que la Primera Enmienda actúa como una protección contra la imposición de cualquier «ortodoxia de pensamiento» por parte del Estado.

🚨 In an 8-1 vote, the Supreme Court holds that Colorado’s ban on “conversion therapy,” as applied to petitioner's talk therapy, violates the First Amendment because it constitutes viewpoint discrimination pic.twitter.com/NkDo4Djsb6 — SCOTUS Wire (@scotus_wire) March 31, 2026

Organizaciones médicas en alerta por intervenciones no científicas

De la misma manera, trascendió que la decisión del tribunal se fundamentó en que estas prácticas deben considerarse como una forma de expresión y no meramente una conducta médica, diferenciándolas así de otras regulaciones sanitarias convencionales. Esta interpretación supone un giro legal que podría invalidar leyes similares en más de 20 estados del país.

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Por su parte, organizaciones como la Asociación Médica de EE. UU. y la Academia Estadounidense de Pediatría han advertido reiteradamente que estas intervenciones carecen de base científica. Investigaciones recientes subrayan que, lejos de ser efectivas, las terapias que buscan modificar la orientación sexual o identidad de género aumentan drásticamente los riesgos de salud mental y las tasas de suicidio entre los jóvenes.

El Tribunal Supremo de EE.UU. determina que los estados no pueden prohibir las llamadas 'terapias de conversión' para cambiar la orientación sexual o la identidad de género de menores, una práctica considerada como tortura por la ONU.https://t.co/Bot5eGLj8v — EFE Noticias (@EFEnoticias) March 31, 2026

Por último se conoció que la jueza Ketanji Brown Jackson fue la única integrante que manifestó su disidencia, en un caso que promete reabrir un intenso debate nacional sobre los límites de la regulación estatal frente a los derechos individuales y la protección de los derechos LGBTQ.

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