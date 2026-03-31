Monroe, NC.- Un operativo policial en Union County concluyó sin heridos tras una intervención de alto riesgo en una residencia ubicada en Circle S Ranch Road, donde agentes acudieron para ejecutar una orden de arresto contra Robert Melton.

Las autoridades emitieron la orden judicial el 25 de marzo de 2026 por cargos relacionados con posesión de una sustancia controlada de la Lista II con intención de venta, fabricación y distribución. Al llegar al lugar, los agentes intentaron establecer contacto en la puerta principal, momento en el que detectaron movimiento dentro de la vivienda.

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Durante el procedimiento, Melton respondió desde el interior de la residencia y afirmó que se encontraba en el baño armado con una pistola calibre .380. El sospechoso rechazó reiteradamente las órdenes de los oficiales y manifestó su negativa a salir. Además, realizó declaraciones en las que advirtió sobre la posibilidad de hacerse daño si los agentes intentaban proceder con su detención.

Ante la escalada de tensión, los oficiales activaron protocolos de manejo de crisis y recurrieron a técnicas de negociación. Equipos adicionales se desplazaron al lugar para reforzar la operación, mientras los agentes mantuvieron comunicación constante con el sospechoso con el objetivo de reducir el riesgo y evitar una confrontación armada.

El uso de estrategias de contención y diálogo permitió desescalar la situación. Tras varios intentos de mediación, Melton accedió a abandonar el arma y entregarse voluntariamente. Los agentes completaron la detención sin incidentes y sin reportes de personas lesionadas.

Posteriormente, las autoridades trasladaron al detenido al centro de detención del condado, donde se formalizaron los cargos en su contra. El sistema judicial fijó una fianza garantizada de 5.000 dólares. Tras cumplir con las condiciones establecidas, Melton recuperó su libertad bajo las disposiciones legales vigentes.

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El sheriff Eddie Cathey destacó el desempeño del equipo operativo y subrayó la importancia de la formación en este tipo de situaciones. Según indicó, la preparación, la coordinación y la paciencia de los agentes resultaron determinantes para evitar un desenlace violento.

El caso refleja la aplicación efectiva de protocolos de negociación en escenarios críticos, donde la intervención estratégica permite preservar la seguridad de todas las personas involucradas. Las autoridades locales reiteraron su compromiso con la protección de la comunidad mediante actuaciones profesionales y ajustadas a los estándares operativos.

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